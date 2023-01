Luis Carrera es líder del Latin America Amateur.

Tres mexicanos están en el top-10 del tablero. Los seis miembros de la Selección Mexicana de Golf superaron el corte.

Luis Carrera es el líder del Latin America Amateur Championship después de 36 hoyos. El mexiquense, de 23 años, firmó su segunda tarjeta consecutiva de 67 golpes (-5) en el campo de Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Puerto Rico para colocarse en la primera posición del tablero con total de 134 (-10).

Carrera, quien se graduará en mayo de la Universidad de Florida Central, salió a jugar por el hoyo 10 e hizo birdies en los hoyos 12, 14, 1, 2, 6 y no registró ningún error durante su jornada de viernes.

“He disfrutado mucho. La preparación ya estaba hecha y ahora solamente queda disfrutar. Obviamente, seguir concentrados, haciendo el trabajo dentro del campo, pero ahora es momento de disfrutar”, aseguró.

El golfista surgido del Club de Golf La Hacienda ha hecho un gran equipo con Rodrigo Peña, profesional mexicano que trabaja actualmente en el Point Grey Golf Club de Vancouver, Canadá.

“Rodrigo me caddeó en la última ronda del Canadian Amateur, es el pro del campo donde lo jugué y me ayudó mucho durante la ronda final en momentos de presión. Ahora en un gran torneo, la Federación me dio la oportunidad de traer un caddie, traje a Rodrigo y estamos haciendo un buen papel hasta el momento”, compartió Carrera Meliá.

Otros jugadores de la Selección Mexicana de Golf ubicados entre los mejores 10 de la general son Santiago de la Fuente (-6) y Eduardo Derbez (-5), quienes a pesar de las condiciones ventosas que se vivieron por la tarde lograron finalizar con rondas de 71 (-1) y 70 (-2), respectivamente.

Cabe destacar que los seis golfistas mexicanos que iniciaron el Latin America Amateur Championship superaron el corte clasificatorio. José Cristóbal Islas escaló al puesto 12 con un acumulado de -3. Mientras que, Alejandro Fierro se ubicó en el 14º sitio y José Antonio Safa en el 49º.

El campeón del Latin America Amateur Championship recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open. Además, recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

