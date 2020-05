Luchadora japonesa no soporta el bullying y se suicida. El deporte nipón está de luto. Una de las promesas de la lucha japonesa, Hana Kimura, se quitó la vida por depresión a los 22 años de edad. La gladiadora sufría severos ataques de los fanáticos por su última aventura en un programa televisivo.

Kimura participó en un show japonés llamado: Terrance House, donde hombres y mujeres compartían casa en busca del amor. Fue allí donde comenzó el cyber acoso a Hana. La gladiadora recibía mensajes de odio a través de las redes sociales.

“Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye”, habría sido su último post en redes sociales acompañado de fotos en las que se aprecian varias cortadas en sus brazos. El mensaje fue borrado minutos después.

Kimura debutó en la lucha libre y ganó su primer título en 2016. El anuncio oficial de su muerte lo dio a conocer la empresa para la cual laboraba, Stardom, misma en la cual se enroló apenas el año pasado.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020