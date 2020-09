Lucas Ayala se va feliz pese a derrota de Atlético Veracruz. Atlético Veracruz debutó con el pie izquierdo en el torneo de pretemporada ‘Por Ti’, organizado por la Liga de Balompié Mexicano (LBM), al caer por la mínima ante el Club Tiburón. A pesar de la derrota, Lucas Ayala, entrenador de los Piratas, se mostró contento por la exhibición de su equipo y minimizó el resultado del juego amistoso.

“Tenemos muy claro lo que queremos como equipo, ellos lo tienen muy claro, los jugadores. Me voy contento, el resultado, muchas veces en la pretemporada, no tendría que decir nada. Nosotros tenemos muy claro cómo tenemos que trabajar, hacia dónde vamos. Hoy me voy satisfecho porque el equipo se entregó, hizo buenas cosas, mostramos muy buenas cosas. Creo que positivamente hay más cosas buenas que malas”.

#PretemporadaPorTi Se juega intenso en nuestro primer duelo de preparación rumbo a la campaña de @SomosBalompie ¡Vamos Piratas! Podemos darle la vuelta en el segundo tiempo.@CVFTiburon 🔴 1-0🏴‍☠️@VeracruzPiratas#ConAlmaDePirata pic.twitter.com/IArBpM2cMr — C.D. Atlético Veracruz (@VeracruzPiratas) September 30, 2020

Sobre el ‘Derby Veracruzano’, el exjugador de los Tiburones Rojos señaló que es el primer encuentro que disputan los Piratas y reiteró que los jugadores mostraron buena condición física y un buen nivel en la cancha.

Lucas Ayala se va feliz pese a derrota de Atlético Veracruz en el inicio del torneo ‘Por Ti’

“Realmente es el primer rival (Club Tiburón) que tenemos de la misma categoría. Recién es nuestro primer partido, es nuestra cuarta semana, venimos sacando la pretemporada. Creo que hoy los chicos mostraron muy buenas cosas, muy buen futbol. Nos faltan dos semanas para llegar al torneo y no tengo la menor duda de que vamos a llegar muy bien”, añadió Ayala.

Así saltamos a la cancha para la primera jornada del Torneo Por Ti. Cuadro de lujo para nuestro encuentro frente a @CVFTiburon #ConAlmadePirata pic.twitter.com/TdoyAgTBej — C.D. Atlético Veracruz (@VeracruzPiratas) September 30, 2020

Atlético Veracruz cayó en su presentación en el torneo de pretemporada tras un gol marcado en propia meta por Carlos Camacho. Los Piratas disputarán su segundo, y último, partido del triangular el viernes 2 de octubre, cuando reciban en la cancha del estadio Luis ‘Pirata’ Fuente a los Chapulineros de Oaxaca, juego programado para las 10:00 horas.

