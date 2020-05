Lucas Ayala critica a las directivas de los Tiburones Rojos. Lucas Ayala, futuro entrenador de Atlético Veracruz, aseguró que el puerto jarocho se merece un proyecto futbolístico serio que brinde alegrías a la afición. El ex jugador de los Tiburones Rojos lamentó que a lo largo de los últimos años, el club Escualo ha sufrido de varias malas administraciones que lo condenaron a desaparecer.

Por su parte, en @VeracruzPiratas se perfilan como DT y auxliar técnico respectivamente los ex-jugadores de @ClubTiburones Lucas Ayala y Walter "Lorito" Jiménez. https://t.co/GZL6MqQ8gA pic.twitter.com/qcEvmIeGMC — Noti Tibu (@NotiTibu) May 17, 2020

“Estuve como jugador ahí cuatro años y de pronto las cosas no se hacen bien, se vuelven complicadas en lo económico, no hay orden dentro, ni fuera de la cancha, yo eso no lo quiero; yo pienso que la gente de Veracruz se merece un proyecto serio, a largo plazo, un proyecto en donde se cumplan cosas y no en donde se hable de que no les pagan, o no concentran o no quieren viajar”, declaró en entrevista con xeu deportes.

LIGA BALOMPIE MEXICANO 🇲🇽 Lucas Ayala está emocionado por su inminente llegada al Club Deportivo Veracruz, el jugador está a la espera de oficializar su llegada al banquillo.#FutbolMedia #LBM #Veracruz pic.twitter.com/BGTT49YOgU — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) May 17, 2020

Sobre su inminente nombramiento con Atlético Veracruz, Ayala expresó que estaría dispuesto a entrenar un grupo de jugadores jóvenes, sin embargó, dejó en claro que necesitará elementos veteranos y con un experiencia. Asimismo, mostró su deseo de pelear por los primeros puestos de la Liga de Balompié Mexicano (LBM).

Lucas Ayala critica a las directivas de los Tiburones Rojos y desea un proyecto de futbol estable para Veracruz

“Yo quiero tener un gran equipo, no tengo problema en trabajar con la juventud, me encantaría hacer unas buenas visorias para sacar talento veracruzano, pero sí necesito gente de experiencia, mi idea es pelear los puestos de arriba, luchar por el campeonato y para eso se necesita una rica solvencia económica para tener un buen equipo”, añadió el argentino.

Lucas Ayala se muestra emocionado ante su inminente llegada al Puerto Jarocho, como nuevo DT del Atlético Veracruz ⚽🙌https://t.co/OmBawNCPwz — AS México (@ASMexico) May 17, 2020

Lucas Ayala indicó que aún no firma su contrato con los Piratas, empero, dijo que es cuestión de tiempo para que se concrete su incorporación a la nueva franquicia de la LBM.

“…Necesitamos vernos y hablar de todo porque es un proyecto que va a comenzar de cero y tenemos que conocernos todos y tirar todas las ideas en la mesa; ese es el paso que sigue para poder cerrar mi incorporación como técnico, me encanta la idea, el reto y falta solo el empuje del balón a la portería, que es el contrato y hacer las cosas oficiales”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.