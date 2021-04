Lucas Ayala con el objetivo claro con Club Deportivo Orizaba.

Jugadores orizabeños se incorporan al club y entrenan a marchas forzadas.

Ante representantes de los medios de comunicación, se realizó la presentación oficial de Luca Ayala Miño como Director Técnico del Club Deportivo Orizaba que militará en la UPSL MX para el próximo torneo.

Natanael Ríos Martínez, Presidente del Club Deportivo Orizaba en su mensaje agradeció a todas las personas que hicieron posible la llegada del equipo a Orizaba. Tanto las autoridades municipales como empresarios que se suma al proyecto.

“La finalidad del club es renacer la verdadera cuna del futbol, estamos conformando un equipo competitivo, desde la llegada de Lucas Ayala.

Hasta los jugadores, estaremos siempre agradecidos con todos porque nos están recibiendo con mucho agrado y cariño”, señaló Natanael Ríos Martínez.

Posterior se hizo la entrega oficial de la camiseta el Director Técnico quien de inmediato se la puso y dirigió sus primeras palabras como estratega.

“Uno tiene que ser agradecido primero por tener trabajo, estamos en una situación complicada y tener la oportunidad de tener un trabajo y hacer lo que me gusta. Eso es decir gracias a las personas que confía en mí y mi cuerpo técnico”.

Tras varios días de visorias, se dio a conocer los primeros jugadores de la región de Orizaba que se incorporan al club y quienes ya tienen experiencia en el futbol profesional de tercera y segunda división profesional.

Víctor Hugo Guerra Chávez, con 21 años de edad y militó en Chapulineros de Oaxaca y Delfines UGM; Brayan Aldahir Benítez Manzo 24 años de edad. Con experiencia en Tiburones Rojos Sub 17 y 20, Santos Córdoba 3ra División y Albinegros de Orizaba en 3ra y 2da División. Cristian Flores Hernández 23 años y su paso fue por Albinegros de Orizaba y UGM.

Cabe destacar que también se dieron cita en la presentación oficial, el director general del club Pedro Tiburcio. Y la directora de comercialización Lluvia Valencia, quienes hablaron sobre el plan de fuerzas básicas donde habrá las categorías Sub 23, Sub 17, Sub 15, y Sub 13. Además del plan de comercialización que se tiene con empresarios de la zona de Orizaba respectivamente.

