Luca Martínez sueña hacer dupla con Raúl Jiménez.

La selección mexicana sub 20 tiene nuevo delantero y milita en el Rosario Central argentino. Luca Martínez tiene como características principales su empuje y olfato goleador, por ello, dijo a TUDN que su habilidad como atacante se asemeja a la de ‘Chicharito’ Hernández.

“Yo creo que a Chicharito porque es un poco más potente, va al frente, creo que más a Chicharito; creo que Raúl es un poco más técnico, hoy en día me identifico más con Chicharito”.

El 8 de noviembre viajará a México para concentrar con el Tri Sub 20 que dirige Raúl Chabrand, el comienzo de un sueño para Martínez, quien sonríe al decir que le gustaría formar dupla con Raúl Jiménez en la delantera tricolor.

“Me gustaría estar con Raúl ahí, ser un poco más movedizo, jugar con él arriba sería algo hermoso, pero tampoco te puedo decir mucho porque no sé, es algo que no creía y no me esperaba”.

Su mentalidad ganadora lo ha llevado a ser del gusto de Cristian ‘Kily’ González, técnico de Rosario Central. Esa misma hambre de triunfo la tiene para vestir la camiseta nacional y pensar en grande.

“Hoy en día es la Sub 20, poder ganar el Mundial, después subir a Sub 23 y ganar. Después a la mayor y ganar el Mundial, yo voy por todo, quiero ganar todo, mis objetivos son esos”.

Luca Martínez sueña hacer dupla con Raúl Jiménez.

El jugador México-argentino, Luca Martínez, estará en la banca para el duelo entre el ‘Canalla’ y Godoy Cruz. Partido en el que puede hacer su debut y convertirse en el primer mexicano que sale de las reservas de un club argentino para debutar en la Liga Profesional Argentina.

Síguenos en Twitter @ElDictamen