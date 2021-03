Lozano visualiza a México con generación de oro en Tokio.

El técnico del Tricolor dijo que ve a este equipo ganando la medalla de oro en los JO.

Una vez clasificados a los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano técnico de la Selección Mexicana Sub 23, confesó que se ha visualizado en el podio de Tokyo 2020 colgándose la medalla de oro.

“Claro que me visualizo ahí, me visualizaba obteniendo el boleto, después siendo campeón y lo siguiente no menos importante es escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro”, compartió tras el triunfo ante Canadá.

El seleccionador incluso considera que está frente a una generación ‘dorada’ de futbolistas que anhelan hacer historia, tal como lo hizo el Tricolor en Londres de 2012.

“Estamos dando pasos sólidos, enfocados en lo que nos corresponde, creo que, en esta selección, me preguntaban si era una generación dorada, yo creo que sí, pero eso lo van a definir los resultados, por el momento están demostrando que quieres emular lo que se hizo en Londres, hay que mentalizarnos para poder estar a la altura de los Juegos Olímpicos”, apuntó.

Sobre el encuentro de Final del Preolímpico ante Honduras, el próximo martes, Lozano compartió que podría hacer algunas variantes en su esquema, luego de la intensa actividad que han acarreado algunos de sus futbolistas.

“A final es muy poco el tiempo entre un partido y otro, algunos jugadores el segundo es el que más les pega, no sólo es lo físico, sino el estrés por estos cuatro partidos. Es una Selección y todos tienen un gran nivel, todos merecerían ser titulares, hay gente que no entró hoy. Estoy emocionado por verlos competir y estoy seguro que lo haremos de la mejor manera”, indicó.

Por último, fue cuestionado acerca de los refuerzos que le gustaría llevar a los Juegos Olímpicos, dejando pendiente sus opciones. Ya que dijo que primero le gustaría terminar de analizar a los hombres que tiene en esta selección.

“No tengo nombres y no tengo posiciones. Lo siento. Al final, después del martes, esperemos que todo siga saliendo como esperemos. Después en una semana o 15 días tendremos nombres o posiciones, pero hoy no puedo contestar a tu pregunta”.

“Estamos enfocados en cada partido, nos queda uno, después la prioridad será seguir viendo a los jugadores, hacer una lista más grande”, puntualizó.

