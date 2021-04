Lozano no descarta al Chicharito y Vela en Tokio.

El técnico del Tri Olímpico dice que lo de Carlos es complicado y con Javier deben aguardar.

El técnico del Tri Olímpico, Jaime Lozano, habló de los refuerzos para Tokyo 2020 y no descartó a Carlos Vela, tampoco a ‘Chicharito’ Hernández, aunque dejó claro que es un tema muy complicado, sobretodo en el caso del futbolista de LAFC.

“Muy difícil, lo comenté en alguna ocasión. Se tiene una forma de pensar, una estructura dentro de selecciones que tienen que ser parte del momento y el proceso, es complicado tener un jugador en cuenta cuando no ha podido, querido, que no haya estado en este proceso para el Mundial, es complicado, no imposible, nosotros vamos por la misma línea de Gerardo Martino”.

El caso de Chicharito es aguardar que su rendimiento siga al alza, no se deja apantallar por el doblete ante Inter Miami, pero quiere ver que continúe por esa senda para contemplarlo en la lista de refuerzos.

“Empezó muy bien (Chicharito), es un goleador nato, hay que esperar, tenemos poco. Pero acaba de empezar su liga, con las pilas muy puestas y haciendo lo que mejor sabe hacer, goles”.

Lo que ya dejó claro es que deberá sacar a un portero y un jugador de campo para dar cabida a los tres refuerzos en Juegos Olímpicos. Así como los jugadores que dan la edad (Diego Lainez y Edson Álvarez) y no estuvieron en el Preolímpico.

“Pienso en todo, en la lista, en automático un portero deberá quedar fuera y un jugador de campo. Había jugadores en este Preolímpico que daban la edad y estaban en la mayor y luego lo de los refuerzos”.

“Los lugares se reducen, todos lo sabíamos, tendremos esta primera gira, que es muy probable que no esté todo el equipo. Después, un mes antes podremos hacer una concentración previa, la mitad en México y la otra en Japón con equipo definido”, finalizó.

La Selección Mexicana de futbol varonil conoció la madrugada de este miércoles a sus rivales para el torneo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; el anfitrión Japón, Sudáfrica y Francia son sus contrincantes en la búsqueda de su segunda medalla de oro en la historia.

El Tri varonil debutará el jueves 22 de julio en el Olympic Stadium de Tokio ante Francia a las 3:00 AM. Tiempo del centro de México.

El segundo partido será contra Japón el domingo 25 de julio a las 6:00 AM, tiempo del centro de México, en el Saitama Stadium.

