Louis van Gaal es nombrado entrenador de los Países Bajos. La Real Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) oficializó la llegada de Louis van Gaal como nuevo entrenador de los Países Bajos. El director técnico concretó su tercer regreso al banquillo del representativo nacional de su país y con ello acabó un retiro prematuro del futbol.

“El fútbol neerlandés siempre ha estado cerca de mi corazón y, en mi opinión, el puesto de entrenador nacional es clave para el avance de nuestro fútbol. Considero un honor entrenar a la selección holandesa”, declaró van Gaal en un comunicado de prensa dado a conocer por la KNVB.

Con la próxima jornada eliminatoria de la UEFA, rumbo a Qatar 2022, el otrora director técnico de Manchester United señaló que cuenta con poco tiempo de trabajo para preparar los tres juegos claves que enfrentará en septiembre la Naranja Mecánica.

“Hay poco tiempo para los próximos partidos de clasificación, que son inmediatamente cruciales para nuestra participación en el Mundial, por lo que la atención se centra inmediatamente al cien por cien en los jugadores y en el enfoque que debemos utilizar”, añadió.

Asimismo, van Gaal reveló que contactó a algunos de los futbolistas que convocará para la próxima fecha FIFA, así como a su cuerpo técnico. “Ya he hablado con varios jugadores y me he reunido con el personal técnico de la selección, tengo muchas ganas de trabajar junto a ellos”, concluyó.

Van Gaal dirigió en una primera etapa a los Países Bajos entre 2000 y 2001, sin embargo, renunció al no lograr la clasificación al Mundial de 2002. El neerlandés tuvo su segundo periodo en el banquillo del equipo Oranje entre 2012 y 2014. En esa ocasión, van Gaal calificó a la Naranja Mecánica a Brasil 2014, en donde finalizó en tercer lugar.

A lo largo de su carrera, Louis van Gaal ha entrenado a Ajax, Barcelona, A.Z. Alkmaar, Bayern Múnich y Manchester United

