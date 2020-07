Lou Williams se pierde el juego ante Lakers por asistir a club de striptease. Lou Williams está en problemas. El escolta de Los Angeles Clippers habría pedido permiso para asistir a un funeral y terminó en un club de striptease. Ahora, el basquetbolista se perderá los dos primeros juegos del reinicio de la NBA debido a que tendrá que estar 10 días en cuarentena.

De acuerdo a fuentes de la prensa norteamericana, Lou Williams habría solicitado permiso al cuerpo técnico de los Clippers para salir de la burbuja de la NBA en Orlando y viajar a Atlanta donde acudiría al funeral de un amigo cercano.

Sin embargo, mientras estaba de permiso, el rapero Jack Harlow publicó una foto de Lou Williams en el club de striptease Magic City. El cantante borró la imagen minutos después argumentando que era una fotografía vieja.

Tras los hechos, el jugador fue puesto en cuarentena extendida de diez días. Esto provocará que Lou Williams se pierda los juegos ante Lakers y Pelicans. El diario USA Sports Today sostiene que también podría perderse el duelo ante los Kings.

Lou Williams has to quarantine for 10 days after visiting Magic City gentleman’s club for dinner, per @ShamsCharania.

He’ll miss the first two seeding games. pic.twitter.com/pkqft8fPfG

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2020