LOS QUE NO ESTÉN BIEN, NO DEBEN DE ESTAR.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Selecciones como Dinamarca, Croacia, Francia y Alemania ya entregaron su lista final para Qatar 2022 y en México seguimos esperando la evolución de una lesión que ha mantenido a Raúl Jiménez fuera de las canchas desde agosto para determinar si el Lobo Mexicano va o no a la Copa del Mundo.

Gerardo Martino dejó bastante claro hace un par de días que, de estar disponible Raúl, Santiago Giménez es el que está fuera. Entiendo la respuesta general por parte de afición y prensa. ¿Cómo es posible que no vayas a llevarte al líder de goleo de la segunda competencia a nivel clubes más potente del mundo, la UEFA Europa League, a la justa mundialista? Por todos lados hay enojo e inconformidad. Considero, igual que la mayoría, que el ‘9’ del Feyenoord debería estar, pero también puedo empatizar con Martino a cierto grado.

Si la situación se encuentra en este escenario es por sistema, no por nivel. El estratega del combinado nacional ha dejado muy en claro lo que busca para su esquema: un centrodelantero más asociativo que definidor. Es decir, el perfil de Rogelio Funes Mori le resulta mucho mejor que el de Giménez. Comprendo, entonces, darle prioridad al de Rayados. En lo que no estoy de acuerdo es en llevar a un jugador lesionado o que no está en óptimas condiciones; juegue en Wolverhampton de la Premier League o en el futbol intergaláctico.

Tampoco recuerdo, y creo que nadie lo hace, una época de Raúl con Selección de México en la que haya sido verdaderamente determinante. Más allá de la magnífica chilena que le hace a Panamá en 2013, con la que recuperamos la esperanza de no perdernos el mundial de Brasil 2014, el paso de Jiménez por el combinado nacional ha sido, como mucho, decente. Por no decir intrascendente. Es por lo anterior que no asimilo de qué privilegios goza para que Martino esté dispuesto a llevarlo lesionado, o mínimo, con restos de su pubalgia.

México tiene que ir con lo que tiene, no será la primera ni última lesión que deja una baja sensible para Qatar 2022: N´Golo Kanté, Paul Pogba, Marco Reus, Sadio Mané, Paulo Dybala, Gio Lo Celso, Diogo Jota, Reece James y varios más tampoco asistirán.

La convocatoria final se debe entregar el próximo 14 de noviembre a las 19:00 (horario qatarí) y no me sorprendería que nuestra selección lo haga hasta el último segundo posible.

El combinado azteca venció esta semana con marcador de 4-0 a Irak, gol de Funes Mori incluido, pero, aunque se jugó sin los europeos, recomiendo mesura; el rival en cuestión es de lo más débil que se puede encontrar. El partido del próximo miércoles, contra Suecia y ya con lista completa, es el importante y nos va a dejar mucho más para analizar la situación final de la selección previo al torneo futbolístico más importante del planeta.

Muy por el contrario de los iraquís, la Tre Kronor, a pesar de su ausencia en la justa mundialista, es considerablemente fuerte, recordemos que hace apenas 4 años nos ganaron el grupo en Rusia, y si no estará jugando en noviembre es por la exigencia de la confederación europea, caso completamente contrario a lo que vive México en Concacaf.

LOS QUE NO ESTÉN BIEN, NO DEBEN DE ESTAR.

Veracruz al Nacional Preselectivo de Lucha

Deportivo Frontón logra título en Ciudad Mendoza

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ