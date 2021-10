“LOS ONCE QUE NO”: FUTBOLISTAS QUE PROMETÍAN

Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA. Graderío: Libros y Deportes.

“Los Once Que No”, es un libro de perfiles y crónicas de una oncena de futbolistas que prometían mucho pero que, por diferentes circunstancias, no dieron el estirón definitivo, ni supieron aprovechar sus condiciones técnicas y físicas.

La obra, presenta a once futbolistas de cuatro nacionalidades que jugaron en México y que los caminos de sus vidas los llevaron también fuera de las canchas.

Las historias poco conocidas o quizás un tanto olvidadas del veracruzano Filiberto Fulgencio; de Pedro Pineda; del brasileño Nildeson Da Silva Melo; del malogrado Edgar García de Dios; de Roberto Andrade; del hondureño Raúl Martínez Sambulá; de Alejandro Arredondo; de Salvador Carmona; de Eduardo Cisneros; de Carlos Alberto Carrillo; y del africano Abdul Thompson desfilan en cada una de las páginas de esta obra escrita por Damián, Marco y publicada en 2018 por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Gobierno y la Secretaría de Cultura de Colima.

Con una prosa sencilla y sin rebuscamientos, el autor nos lleva a conocer la fugaz carrera política de “Filiful” tras su derrota en su búsqueda de la diputación del Distrito XXI de Cosoleacaque; el debut como cantante de Pedro Pineda en un famoso bar de Ciudad Neza, mucho tiempo después de su fracaso en el futbol de Italia.

El recorrido nos lleva a los altibajos, excesos de Nildeson Da Silva Melo, quien se naturalizó salvadoreño para una eliminatoria mundialista; el terrible asesinato de García de Dios cuando manejaba un taxi y fue encontrado en Naucalpan, después de haber tenido la oportunidad de jugar en Austria recomendado por Hugo Sánchez.

La vida de galán del atlantista Roberto Andrade, quien llegó a ser yerno de La Volpe; la historia de cómo calló bocas un desconocido Raúl Martínez Sambulá, quien junto a su paisano Richardson Smith y el panameño René Mendieta sorprendieron a propios y extraños en Correcaminos de la UAT; el error que prácticamente apagó los logros que había tenido Eduardo Cisneros; la verdad sobre el doping de Salvador Carmona, o el fichaje del veloz Abdul Thompson con los Rayados del Monterrey.

En el texto, también saltan nombres prácticamente desconocidos como el de Alejandro Arredondo y Carlos Alberto Carrillo, pero a medida que te adentras en la lectura recordarás o conocerás sus historias en el futbol mexicano.

Las historias, por cierto, muy bien contadas, se entrelazan con relatos sobre los equipos en que militaron cada uno de “Los Once que No”.

En fin, son once historias, once perfiles de futbolistas con condiciones extraordinarias pero que se quedaron en promesas, aunque algunos llegaron a un cierto nivel, pero no pudieron mantenerlo, y sus carreras se fueron desvaneciendo.

“Los Once Que No”: Un libro que no debe faltar en la biblioteca de los amantes del futbol y la historia de este deporte en México y también otros países.

