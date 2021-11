Los mexicanos conocen a sus rivales en la Copa del Rey.

Néstor Araujo, José Juan Macías, Andrés Guardado y Diego Lainez conocen rivales en Copa del Rey

Quedaron definidos los partidos de la primera ronda del torneo copero en España con participación de mexicanos.

Además la Copa del Rey sorteó los partidos de la primera ronda en la que se incluyen equipos de LaLiga (Primera División de España) , a excepción del Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Madrid, que se sumarán más adelante.

Para esta temporada continúa la participación de jugadores mexicanos en la Copa del Rey y de inicio se encuentran Andrés Guardado y Diego Lainez, con el Betis; Néstor Araujo, con Celta de Vigo; y José Juan Macías, que milita en el Getafe.

Mientras que los partidos de la primera ronda se llevarán a cabo entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre próximos a partido único y cuya sede será la casa del equipo que juega en una categoría menor a la de su oponente.

En consecuencia, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid (donde milita Héctor Herrera) y Athletic Club no están porque deberán disputar en enero la Supercopa de España.

Por lo tanto, los duelos más destacados de la primera ronda de Copa del Rey son los siguientes:

CD Ebro vs Celta de Vigo. CFJ Molerussa vs Getafe. CFI Alicante vs Betis. Utrillas vs Valencia. Vitoria vs Villarreal. Solares-Medio Cudeyo vs Espanyol. Córdoba vs Sevilla. Guijuelo vs Rayo Vallecano.

Finalmente, los jugadores mexicanos regresan a la actividad con sus equipos luego de los pésimos resultados que tuvieron con el TRI, ante Estados Unidos y Canadá.

