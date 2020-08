Cuando parecía que el Gran Premio de Gran Bretaña culminaría sin sobresaltos con una victoria arrolladora de Lewis Hamilton, Silverstone entregó una final de locura. En la última vuelta, el británico sufrió un pinchazo y agrandó su leyenda al terminar la carrera con tres llantas. Memes Hamilton Silverstone

El compuesto duro de los neumáticos mermó en primera instancia a Valtteri Bottas quien pasó del segundo puesto al catorceavo en un pestañeo. Misma situación sufrió Carlos Sainz quien firmaba un carrerón.

Sobre la hora, Hamilton corrió con la misma suerte, pero Lewis apeló a su ADN ganador y con una llanta menos logró ver la bandera a cuadros.

That last lap almost had me 😅 We still got this 🏆🏁 I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my incredible team. To think this is the 7th home win is just insane. Thanks for the positive energy everyone, we did this together. #BritishGP #TeamLH #StillWeRise @F1 pic.twitter.com/PyAPZ6SZrI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2020