Los macabros detalles del escándalo de Harry Maguire. Luego de cimbrar Inglaterra por su detención en Grecia, la prensa británica reveló detalles escabrosos sobre el escándalo del futbolista Harry Maguire, capitán del Manchester United.

De acuerdo al periódico británico ‘The Sun’, la hermana de Maguire, Daisy, fue inyectada con una ‘droga de violación’ por dos personas de nacionalidad albanesa. La fuente señala que a la mujer se le pusieron los ‘ojos en blanco’ al desmayarse esa noche en Mykonos.

BREAKING: Harry Maguire has been found guilty of aggravated assault, resisting arrest and repeated attempts of bribery in Greece.

— SkyNews (@SkyNews) August 25, 2020