Los episodios memorables donde participó Monarcas Morelia. Hoy, los hombres de traje y corbata pusieron pausa a 70 años de historia de Monarcas Morelia. Sin embargo, las anécdotas del equipo purépecha quedan en los corazones de millones de mexicanos.

Por azares del destino, Monarcas Morelia estuvo presente en varios capítulos emblemáticos del balompié nacional.

Último partido del ‘Cuau’

En marzo del 2016, a sus 43 años, Cuauhtémoc Blanco disputó su último partido como profesional con el América. En el Estadio Azteca, el actual gobernador de Morelos enfundó la casaca azulcrema para medirse ante Monarcas Morelia en partido correspondiente a la Liga MX.

Se esperaba que el ‘Cuau’ jugase 5 minutos o menos, sin embargo, el entonces timonel de las Águilas, Ignacio Ambriz, lo sacó hasta el 37’. Al 8’, Blanco presumió su talento, desparramó a dos defensores de Morelia y reventó el travesaño con un disparo bombeado.

Balacera en Torreón

Uno de los episodios más oscuros del balompié nacional sucedió en la jornada 6 del Apertura 2011. En aquella ocasión, el partido entre Santos Laguna y Monarcas Morelia fue detenido por una balacera en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo. Es emblemático la carrera de Federico Villar, portero purépecha, para resguardarse.

Último juego de Cabañas

La carrera de Salvador Cabañas terminó de manera abrupta debido a un atentado en la Ciudad de México. El último partido del guaraní curiosamente fue ante Monarcas Morelia. En aquella ocasión, los pupilos de Tomas Boy se impusieron a las Águilas gracias al doblete de Miguel Sabah.

Último título de Pumas

En 2011, Morelia y Pumas se vieron las caras en la final del Clausura. En el cotejo de ida Francisco Palencia adelantó a los felinos y Joao Rojas sentenció la paridad final para la Monarquía. Para la vuelta, el ‘Gatillero’ volvió a abrir el marcador. Jaime Lozano emparejó, pero en la recta final Javier Cortés dio el título a los universitarios.

Último juego de la Máquina en el Azul

El Estadio Azul fue la casa de la Máquina desde 1996 hasta 2018. Curiosamente el último juego oficial de los cementeros fue ante Monarcas Morelia. El partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX culminó con victoria para Cruz Azul 2-0.

Cabezazo de ‘Chuy’ Corona

El duelo entre Cruz Azul y Monarcas Morelia de las semifinales del Clausura 2011 culminó en polémica. El partido fue manchado por una bronca al final del segundo tiempo. Un aficionado se acercó a Gerardo Torrado, acción que no le gustó al ‘Chaco’ quien reventó a patadas al fanático.

Esto desató una pelea entre ambas escuadras. José de Jesús Corona se acercó al preparador físico Sergio Martínez y le dio un cabezazo en la cara. La agresión quedó grabada y ‘Chuy’ fue suspendido por seis compromisos.

Gol de escorpión de Landín

El Estadio Morelos ha sido protagonista de grandes anotaciones. Sin embargo, ninguna tan espectacular como el escorpión de Luis Landin.

En la fecha 13 del Clausura 2009, Edgar Andrade centró, el balón quedó retrasado por lo que el delantero mexicano se inventó un ‘escorpión’ y firmó una auténtica obra de arte que fue nominada al Puskas.

La ‘Huiquiña’

En el juego de semifinales entre Cruz Azul y Monarcas del Apertura 2009, la carrera de Joel Huiqui quedó marcada por una acción mal habida que benefició a La Máquina.

Huiqui se quedó tendido cerca del área chica de José de Jesús Corona, el rebote le había quedado franco a Wilson Tiago para que la metiera al fondo, pero no contó con que ‘HuiquiDios’ le iba a desviar la esférica con la mano, situación que no vio el silbante Paul Delgadillo y no se terminó por señalar infracción alguna. Desde entonces, a ese embuste de Huiqui se le conoce como la ‘Muertiña’ o la ‘Huiquiña”

Los episodios memorables donde participó Monarcas Morelia

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.