Los deportistas serán beneficiados.

Independientemente de la amistad, cariño y reconocimiento a su trayectoria como persona, deportista, médico y dirigente deportivo, del anterior Subdirector de Cultura Física Municipal, quien por cierto dejó las bases y transformó en dos periodos en los que estuvo al frente de la DADUV, lo que hoy es la Universidad Veracruzana en el ámbito deportivo Nacional, en los juegos que convoca la CONADE a través del CONDDE, consolidando además la participación masiva de los universitarios en la actividad física y el deporte en general no sólo el competitivo, creó atinadamente con el apoyo de los 4 rectores con los que le tocó trabajar las Coordinaciones Regionales Deportivas de la UV, y se mantuvo un programa constante de mantenimiento de los espacios e instalaciones deportivas

Como una de las mejores 10 instituciones en la puntuación en las universidades nacionales y una de las menores quince en el medallero general, lugar que actualmente se mantiene, gracias a la continuidad de sus programas por la anterior administración rectoral, se obtuvo la sede y se organizaron dos eventos nacionales, se construyó la Unidad Deportiva Universitaria en Xalapa y se creó la mascota universitaria, el Halcón, por citar alguno de sus logros.

Al llegar con la anterior administración municipal, con esa altura de miras, y con el gran cariño que me consta le guarda a la capital del estado, donde llegó a estudiar desde los 10 años al centro escolar Enrique C Rébsamen, proveniente de su pueblo natal, Palmas de Abajo, perteneciente al Municipio de Actopan. Inició con una serie de cambios importantes para desarrollar la actividad física, el deporte y la recreación en nuestra querida Ciudad.

Elaborando un Plan de Desarrollo Municipal al respecto, de corto, mediano y largo plazo, muy completo y muy bien elaborado con la ayuda de sus colaboradores cercanos, METG y JDM, trabajó arduamente para una nueva Reglamentación que regulara el uso de espacios e instalaciones deportivas, en manos de un grupo de “promotores del Futbol”, amotinados en una Asociación “Ligas Deportivas de Xalapa” con quienes las últimas tres administraciones que los antecedieron acordaban las cuotas que habían de entregar para prácticamente hacerlas suyas y no permitir el uso abierto de toda la población xalapeña y cobrar las cuotas a su libre arbitrio.

Además de rentar los espacios a otros usuarios u organizadores de eventos, algunas de ellas con incluso Comodatos leoninos a perpetuidad o por 99 años. Realizó un diagnóstico de todos los espacios e instalaciones deportivas que existen en el Municipio.

Incluyendo las congregaciones, su estado actual, desde el punto de vista legal, físico y de sus servicios, cumplió con los compromisos oficiales de competencias convocados por la CONADE, obteniendo el primer lugar del Medallero y puntuación de los juegos estatales en 2018 y 2019, avaló como lo establece la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Veracruz, la conformación de los clubes municipales, gestionó la remodelación del Campo Deportivo Colón, y del ahora verdadero Gimnasio Municipal del Boulevard Diamante “FOVISSSTE”.

Reorganizó el mal llevado programa de Activación Física y creó el Programa Xalapa Activa con instructores con el perfil adecuado para realizarlo, avaladas por “CONOCER” un programa nacional que impulsa la SEV, instituido en nuestra ciudad con el respaldo de la Universidad Veracruzana, realizando evaluaciones periódicas de rendimiento físico y de salud con la participación de la Subdirección de Salud, en las beneficiarias, para hacer los ajustes necesarios.

Se promovió, otro programa, el de Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva(EMID o Semilleros), en todo el municipio y sus congregaciones, con instructores con Perfil Académico para realizarlo, licenciados en educación física o deportiva de las diferentes instituciones de Educación Superior que en el ramo existen en Xalapa, en siete deportes, basquetbol, beisbol, futbol, voleibol, Tae Kwon Do, Lucha Olímpica, y halterofilia, los dos programas(Xalapa Activa y EMID con reconocimiento de la CONADE), y bueno, algunos otros no de menor importancia cómo Recreación familiar, actividad para adultos mayores y de Reconocimiento a deportistas y entrenadores deportivos de alto rendimiento, a Talentos Deportivos y a deportistas ocasionales con buenos resultados en competencias nacionales e internacionales, convencionales y no convencionales.

Se recuperaron espacios deportivos, dos muy insignes, como la Lagunilla y el Gimnasio de Lucha Olímpica del 21 de marzo, donde estableció las oficinas de la Sub dirección de Cultura Física, sin embargo y nos consta desde que inició, remó contracorriente por la falta de apoyo de quién era su jefe inmediato superior, el Director de Desarrollo Social, que por cierto repite con ésta administración, usó recursos propios para resolver situaciones apremiantes, de las que le consta a los beneficiarios de esos apoyos, arregló el Gimnasio con el apoyo de sus colaboradores y trabajadores del Ayuntamiento y conformó un gran equipo, comprometidos con el desarrollo de la Cultura Física Municipal, hasta que por un lado apareció la Pandemia, que impidió la continuidad de los programas.

Al cambio del director de Desarrollo Social, las tareas a realizar fueran obstaculizadas aún más por el nuevo funcionario. A quien le importó al igual que al alcalde obstaculizo sus programas. Al grado tal que decidió renunciar y dedicarse a su profesión donde por cierto también es reconocido como buen doctor y a una pequeña huerta de árboles frutales que posee en su tierra natal. Los fines de semana, donde además brinda atención médica a sus paisanos.

Todo lo anterior, porque hoy en día se han dado una serie de situaciones que creemos irregulares en la decisión de quien se hará cargo de tan importante área en el esquema de la administración del actual Presidente Municipal Ricardo Ahued Bardahuil, Xalapa merece un buen dirigente, con el perfil académico, calidad moral, conocimientos y experiencia necesarios, los hay suficientes en una ciudad, en donde existen varias IES con licenciaturas y posgrados al respecto, ex dirigentes, que retome las bases establecidas en líneas anteriores, de continuidad a los programas y evitemos regresar a lo que siempre había existido, uso clientelar de la actividad física, el deporte y la recreación con otros fines y sobre todo corrupción.

