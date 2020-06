Los datos que no sabías de Jorge Comas. Un día como hoy, pero de 1960 nació uno de los ídolos de la afición de los Tiburones Rojos: Jorge Comas. En su natalicio, te compartimos datos que seguramente no sabías o no recordabas del flamante campeón de goleo de la campaña 89-90 en México.

Los datos que no sabías de Jorge Comas

‘Humilló’ a campeones del mundo

En su natal Argentina, Comas firmó dos goles olímpicos ante leyendas del arco argentino: Pato Fillol y Nery Pumpido, ambos campeones del mundo.

Se transformó de ‘wing’ a centro delantero

Comas inició como extremo o ‘wing’. Con los Tiburones Rojos se alejó de la raya para jugar como centro delantero. Al final, su gran definición y exquisita pegada lo convirtieron en un auténtico depredador del área.

¿Cuántos goles marcó?

Pese a no jugar siempre como centro delantero, Comas se las ingenió para pelear por los campeonatos de goleo. En total, marcó 202 pirulos en su carrera como profesional.

¿Su primer gol?

Jorge Comas anotó su primer pirulo como profesional fue River Plate, una de sus víctimas favoritas.

El destino los unió

En la temporada 86-87, Comas se quedó a un gol del campeonato de goleo, mismo que se llevó Omar Palma, a la postre compañero de Jorge en Tiburones Rojos

Aprendió del mejor

Jorge Comas defendió la camiseta de Vélez entre 1980 y 1985. Durante su etapa con el conjunto de Liniers, compartió vestidor con el mítico delantero argentino Carlos Bianchi, a la postre multi campeón con Boca Juniors.

El mito

Entre las grandes anécdotas que dejó Comas con la playera de los Tiburones Rojos fue la tarde que marcó triplete ante Puebla luego de una semana de parranda. ‘Cuenta la leyenda’ que el argentino no se presentó a entrenar más que un día previo al partido ante la ‘Franja’. La directiva, con intención de castigarlo y exhibirlo, ordenó poner a ‘Comitas’ como titular ¿El resultado? Una inolvidable actuación con tres pirulos a los ‘camoteros’.

