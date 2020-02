Los Arizona Cardinals jugarán como local en México.

Este 2020 el equipo de la NFL lo dio a conocer en sus redes sociales.

Los dirigidos por Kyler Murray, los Cardinals de Arizona estarán de vuelta en nuestro país. Recordando que ya habían estado en suelo mexicano anteriormente para un duelo contra los San Francisco 49ers en el año 2005.

Publica Sopitas.com que los Cardinals de Arizona vencieron en aquella ocasión a los 49ers por score de 31-14. En donde más de 100 mil espectadores estuvieron presentes.

Ese día fue el primer partido de la NFL fuera de los Estados Unidos y ahora, su nueva visita al Estadio Azteca será la tercera ocasión que jueguen fuera de Arizona, pues en el año 2017 se enfrentaron a Los Angeles Rams en Londres.

We will be the home team for a game at Estadio Azteca in Mexico City in 2020.

Details ➡️ https://t.co/fUdu4eF331 pic.twitter.com/YK2t06xaR1

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 28, 2020