Los Ángeles FC cierra sus instalaciones tras detectar casos de COVID-19. La temporada 2020 de la Major League Soccer (MLS) está cerca de llegar a su fin en su fase regular pese a la pandemia de COVID-19 que aún afecta severamente a los Estados Unidos. Sin embargo, un equipo tuvo que cerrar sus instalaciones este día tras detectar tres contagios de esta enfermedad.

A través de un comunicado de prensa, Los Ángeles FC, club en el que milita Carlos Vela, informó que encontró tres casos de coronavirus en su club y por este motivo decidió detener todas las actividades presenciales en sus instalaciones.

Two more @LAFC players have tested positive for COVID-19 bringing to three the number who have failed tests this week. The team canceled all in-person activities at its training facility and will continue retesting all players and staff. The team is scheduled to play this Sunday.

