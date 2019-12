Loros de Colima no liquidaría en su totalidad a sus jugadores. Tras correrse el rumor de que los Loros de Colima no participarán en el torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso, los futbolistas del conjunto emplumado denunciaron que corren el riesgo de no cobrar el total del sueldo que acordaron con el fenecido propietario del club, Jimmy Goldsmith.

Los jugadores acudieron al llamado de la directiva el pasado viernes y ahí les fue informado que solo recibirían la parte de su salario que está registrado ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Además, de que el conjunto de Colima liquidará esta deuda hasta el 20 de junio de 2020.

“Dieron algo que se llama finiquito con deuda. O sea les firmaron estipulando en el contrato que pagarán hasta el 20 de junio”, declaró una fuente del club en entrevista con el portal Mediotiempo.

Loros de Colima no liquidaría en su totalidad a sus jugadores debido a la muerte del dueño

Asimismo, esta fuente mencionó que la familia de Jimmy Goldsmith no habló personalmente con los miembros del plantel y trató de resolver la compleja situación a través de los abogados y contadores del equipo. “En realidad la familia no dio la cara, fueron abogados y contadores”.

Por último, esta misma persona relató cómo era la situación contractual de los futbolistas en los Loros de Colima. “Hay un gran problema, el tema es que con Jimmy nunca hubo bronca y a la mayoría le ponía una cantidad menor en el (contrato) federativo, lo demás era de palabra y nunca quedó mal.

De acuerdo a lo reportado por el portal Mediotiempo, el contrato que tenían inscrito los futbolistas ante la FMF era de alrededor del 25% del total de su sueldo.

Mediotiempo señala que este domingo los dueños de los clubes integrantes de la Liga de Ascenso Mx se reunirá para definir la posible baja de los Loros de Colima, lo que ocasionaría que el Clausura 2020 se dispute con solamente 12 escuadras. Hasta el momento, la Liga Mx no se ha pronunciado al respecto de la salida de la franquicia de Colima.

El pasado lunes 23 de diciembre, Jimmy Goldsmith, dueño de los Loros, falleció a causa de un infarto. Su deceso provocó la decisión de la directiva de congelar la franquicia por el próximo semestre.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ