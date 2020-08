Lorenzo Cain decide no continuar la temporada de MLB. A la luz de los nuevos casos de COVID-19 en los Cardenales de San Luis, así como el brote en los Marlines de Miami, Lorenzo Cain comunicó a los Cerveceros de Milwaukee que ya no jugará en el resto de la temporada de Grandes Ligas. David Stearns, presidente de operaciones de beisbol de los Cerveceros, reveló lo anterior.

“Lorenzo Cain nos ha informado que él no participará en el resto de la temporada 2020. Nosotros apoyamos completamente la decisión de Lorenzo, y extrañaremos su talento en el campo y su liderazgo en el clubhouse”, declaró Stearns en un comunicado de prensa.

La decisión de Cain de no continuar con Milwaukee llega unas horas después de que se conociera que los contagios en los Cardenales de San Luis habían aumentado a seis. Los Cerveceros tienen programada una serie de tres encuentros en el Mller Park ante los Cardenales, sin embargo, esta se encuentra suspendida por los casos de COVID-19 en San Luis.

Al elegir no jugar la temporada, Cain no recibirá dinero alguno por parte del equipo, será puesto en la lista restringida del equipo y liberará un espacio en el roster de 40 jugadores de los Cerveceros. Lorenzo se encuentra en el tercer año de su contrato, mismo que tiene una duración de cinco temporadas.

After beginning the season with the Brewers, OF Lorenzo Cain is opting out of the MLB season in the wake of positive tests across the sport.https://t.co/LyRkF34H3o

— NBCSports Washington (@NBCSWashington) August 1, 2020