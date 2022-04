Lorena Ochoa al Salón de la Fama y golfistas celebran.

Los golfistas profesionales latinos celebran el ingreso de Lorena Ochoa en el Salón de la Fama del LPGA.

Desde Abraham Ancer, número 16 del ranking mundial, hasta la aficionada Isabella Fierro, que se estrena esta semana en The Chevron Championship, su primer major, todos los golfistas latinos han celebrado con alegría el ingreso de Lorena Ochoa en el Salón de la Fama del LPGA.

“Impresionante la carrera que tuvo, aunque fue corta. Sé que tenía mucho más en el tanque por regalarnos. Todo lo que hizo en el poco tiempo que jugó fue espectacular y fue alguien que me motivó demasiado en lo personal”, dijo Ancer, el mejor golfista masculino de la historia del golf mexicano.

“Nos enseñó a darnos cuenta de que podemos llegar a lo más alto del ranking mundial y no verlo como algo muy lejano o un sueño. La felicito muchísimo porque es más que merecido”, comentó Ancer sobre la que fue número uno del mundo durante 158 semanas consecutivas hasta que se retiró en 2009.

“Lorena para mí significa esperanza. La quiero felicitar por este logro y todo su sacrificio, su trabajo, su amor y su pasión por este deporte”, dijo la mexicanoamericana Lizette Salas, número 23 del Rolex Ranking mundial.

“La admiro mucho como jugadora y como persona. Todas queremos ser como Lorena. Si no fuera por ella yo no estaría aquí. Es una heroína para las latinas que nos vemos representadas en un lugar que no es natural para nosotras. Ella cambió y dominó esa situación”, agregó Salas, que reconoce el impacto de Lorena también entre las jóvenes latinas en Estados Unidos.

“Ha sido un ejemplo no solo como golfista, sino también como persona. Me inspiró bastante porque me tocó verla convertirse en la mejor jugadora de la universidad, luego profesional y luego número uno del mundo”, dijo Carlos Ortiz, otro mexicano entre los mejores del golf mundial.

“Llegó a base de mucho trabajo y un sacrificio muy fuerte por ella, su familia y su gente alrededor. La admiro mucho y tenemos una muy buena relación. Está pendiente y me manda mensajes en todos los torneos y siempre ha estado ahí para lo que necesite”, agregó el golfista originario de Guadalajara, al igual que Ochoa.

“Es un sueño hecho realidad para todo el país. Nos ha dejado un legado impresionante dentro y fuera del campo de golf. Es una excelente jugadora y aún mejor persona”, comentó la mexicana Gaby López, una de las cincuenta mejores golfistas del mundo.

“Soy muy afortunada de haberla tenido a mi lado como amiga y como mentora. Me ha ayudado mucho en mi carrera y estoy muy contenta por ella y por su familia. Ha habido mucho trabajo detrás y es bonito verlo reflejado en un honor así”, dijo López, una de las muchas egresadas del Programa IGPM (Impulsando al Golf Profesional Mexicano) fundado por Lorena Ochoa para facilitar la carrera profesional de las golfistas mexicanas.

“Conocí a Lorena cuando yo tenía trece años y ella era número uno del mundo. Me inspiró mucho para poder dar ese brinco de querer ser golfista profesional. Siempre estuvo muy dispuesta a enseñarme cómo practicaba mentalmente y cómo jugaba”, agregó Gaby López sobre la generosa labor de orientación de Lorena Ochoa con los golfistas latinos.

La joven aficionada mexicana Isabella Fierro conoció a Lorena Ochoa cuando tenía siete años y le preguntó qué debía hacer si la bola se iba al agua. Ochoa le dijo que no pasaba nada porque siempre iba a fallar tiros. “Desde entonces acepto los tiros malos y sigo adelante, porque hay muchas oportunidades en el campo de golf y en la vida”, dijo Fierro.

Además “Lorena es una excelente jugadora de golf y una excelente persona. Siempre ha sido muy linda y honesta. Ha sido mi modelo para seguir desde que empecé en este deporte cuando tenía 4 años”, comentó Fierro.

