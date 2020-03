Loco Abreu confiesa que tuvo ofertas para dirigir en México. El ‘Loco’ estuvo cerca de volver a México. Sebastián Abreu, actual jugador-entrenador del Boston River, confesó que tuvo un par de propuestas para dirigir en el balompié nacional.

“Hace cuestión de 15 días, tuve un llamado de dos presidentes de México, para pasarme una propuesta de trabajo como entrenador. Lo que les dije es que se pusieran en mi lugar, que me dieron una oportunidad en Boston River y se me hacía injusto irme ahora. Terminando el semestre podía conversar. Sueño, me visualizó con irme a trabajar allá”, comentó Abreu quien llegó a México de la mano de Tecos para la campaña 1999-2000.