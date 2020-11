Lobos de Zacatepec es expulsado de la LBM. Pese a que Víctor Montiel, presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), había afirmado que los Lobos Zacatepec cambiarían de sede, finalmente la Liga de Balompié Mexicano (LBM) anunció la desaparición de este club, el segundo que es expulsado por los directivos esta semana.

Comunicado oficial | Equipos en reestructuración directiva. pic.twitter.com/paAmroKXio — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) November 10, 2020

“Estas semanas, como todos saben, han sido complicadas para nosotros, no podemos negarlo. Como en todo proyecto de pequeñas o grandes escalas, la curva de aprendizaje es dura, y no todos están listos para sobrevivir a ellas. Mucho menos cuando hay tantos intereses con mucho ahínco en que este proyecto fracase y ahí radica nuestra fortaleza. Hoy como presidente de la Liga de Balompié Mexicano, con la anuencia de Víctor Montiel, he tomado el total control de los destinos del proyecto”, declaró Carlos Salcido, presidente de la LBM.

Mensaje del Presidente de la LBM | @carlossalcido7 pic.twitter.com/X8440mW02m — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) November 11, 2020

Asimismo, se adelantó que se revisará la situación que viven el Club Tiburón, San José FC, Acaxees de Durango y Acapulco FC, que han presentado una gran cantidad de problemas y deudas con su jugadores. Salcido señaló que estas franquicias podrían ser dadas de baja del torneo y podrían reincorporarse más adelante.

Lobos de Zacatepec es expulsado de la LBM y otros equipos podrían correr la misma suerte

“Como liga seguimos trabajando de la mano con los equipos para que aquellos que estén en una situación financiera sensible puedan lograr el mejor acuerdo con los jugadores y la liga, ya sea que tengan que dejar la temporada para reincorporarse después con mayor solidez o consigan la certeza necesaria para poder darle seguridad a todos los involucrados”, agregó.

En la @SomosBalompie siguen los problemas. ❌ Atlético Jalisco y Lobos de Zacatepec desafiliados.

❌ Recien se quedaron sin TV

❌ Acaxees Durango, Acapulco FC, San José y Club Veracruzano de Fútbol Tiburón pueden quedar fuera. 🎙️@alexmtz8603

📻 https://t.co/4cca7pNzOL pic.twitter.com/HLoZPBv66W — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) November 11, 2020

A menos de un mes de su inicio, la LBM ha desaparecido a dos franquicias y ha suspendido una gran cantidad de partidos, con el argumento de la pandemia del COVID-19. Muchos equipos arrastran diversos adeudos salariales con sus elementos, lo que ha llevado a que los jugadores hayan amenazado con detener las actividades.

