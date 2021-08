Lo que debes saber sobre el Juego de Estrellas entre la MLS y Liga Mx. Esta noche, jugadores de la Liga Mx y de la Major League Soccer (MLS) se enfrentarán en la primera edición del Juego de Estrellas. A escasos minutos de que dé inicio este interesante e innovador juegos, te dejamos lo que necesitas saber en torno al compromiso.

¡Sigue TODAS las acciones del Juego de las Estrellas entre la 🇺🇸 MLS y la Liga MX 🇲🇽 en nuestro MINUTO A MINUTO!



EN VIVO 🔴 https://t.co/I0BU5u8mb3 pic.twitter.com/cBgZAytmPI — La Afición (@laaficion) August 25, 2021

¿En dónde y cuándo se jugará?

El primer Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga Mx se celebrará en el estadio Banc of America en la ciudad de Los Ángeles, California. El juego se disputará la noche de este miércoles a las 20:30 horas.

Liga MX vs. MLS: horarios y canales de TV para ver el Juego de Estrellas 2021 ► https://t.co/T5Zw7rRqgw pic.twitter.com/gOzX7oN8uF — El Universo (@eluniversocom) August 25, 2021

Lo que debes saber sobre el Juego de Estrellas entre la MLS y Liga Mx, se disputará esta noche en Los Ángeles

¿En dónde se podrá seguir el Juego de Estrellas?

El partido entre las estrellas de la MLS y la Liga Mx se transmitirá a través de ESPN y la cadena TUDN.

¡IMPERDIBLE el Juego de las Estrellas Liga Mx vs MLS!

Los mejores jugadores de la #LigaMx contra los mejores jugadores de la #MLS.



¿Qué liga se llevará la victoria?



EN VIVO ⏰8:00 pm 📺ESPN pic.twitter.com/ecfnel4SCX — Megacable (@Megacable) August 25, 2021

¿Quiénes jugarán?

Por la Liga Mx están convocados Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Pumas), Jesús Corona (Cruz Azul), William Tesillo (León); Pablo Aguilar (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Pachuca), César Montes (Monterrey), Salvador Reyes (América), Mateus Doria (Santos), Juan Escobar (Cruz Azul), Fernando Navarro (León); Jesús Gallardo (Monterrey), Pedro Aquino (América), Guido Pizarro (Tigres), Fernando Gorriarán (Santos), Luis Romo (Cruz Azul); Diego Valdés (Santos), Ángel Mena (León), Rubens Sambueza (Toluca), Luis Montes (León) Alexis Vega (Chivas); Nicolás Ibáñez (Pachuca), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Santiago (Santos), Pedro Alexis Canelo (Toluca).

El equipo de la @LigaBBVAMX ganó el All-Star Skills Challenge en el Banc of California Stadium de Los Angeles



Esto, previo al Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX pic.twitter.com/2aoJgf2w8Z — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 25, 2021

Por la MLS podrán jugar: Pedro Gallese (Orlando City), Matt Turner (New England Revolution), Walker Zimerman (Nashville), Alex Roldan (Seattle Sounders); James Sands (New York City FC), Kai Wagner (Philadelphia Union), Yeimar (Seattle), Miles Robinson (Atlanta United), Nouhou (Seattle), David Murillo (Los Ángeles FC); Julián Araujo (Galaxy de Los Ángeles), Lucas Zelarayán (Columbus) Cristian Roldan (Seattle), Emanuel Reynoso (Minnesota United), João Paulo (Seattle) Damir Kreilach (Real Salt Lake), Carles Gil (New England Revolution); Eduard Atuesta (Los Ángeles FC), Dániel Sallói (Kansas City), Raúl Ruidíaz (Seattle), Diego Rossi (Los Ángeles FC), Ricardo Pepi (FC Dallas) Nani (Orlando City), Cade Cowell (San José); Rodolfo Pizarro (Inter Miami), Gustavo Bou (New England).

¿Qué otras actividades hay en el Juego de Estrellas?

El martes, ocho jugadores de la MLS y la Liga Mx se enfrentaron en una competición de habilidades, misma que se llevaron los representantes del futbol mexicano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen