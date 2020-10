Lo primero que hizo Lebron tras vencer, fue llamar a su mamá.

LeBron James tiene muy presente a su madre Gloria James, algo que no es misterio alguno. Pero vaya que enterneció a las redes sociales cuando el 23 de los Lakers se comunicó con su mamá una vez que ganó las Finales de la NBA.

Mediante un video difundido en redes sociales se puede ver que James hablaba con ella mientras se fumaba un cigarro. Algo tradicional cuando un jugador de la NBA gana un campeonato.

El domingo, LeBron James obtuvo su cuarto título como campeón de la NBA, además de su cuarto premio al Jugador Más Valioso de las Finales. Después del agitado encuentro deportivo, se recostó en el suelo de un pasillo de la burbuja en Orlando, Florida. Mientras fumaba el tradicional puro de victoria, James habló por FaceTime con su madre Gloria. En la conversación recordó el camino que han recorrido juntos.

Lo anterior fue capturado por un puñado de periodistas de la NBA. Entre ellos, Shams Charania de The Athletic and Stadium, así como Ben Golliver de The Washington Post. Cabe destacar que Gloria James dio a luz a su hijo cuando era una madre soltera de 16 años en 1984. El padre de LeBron nunca ha estado involucrado en la vida de la estrella de la NBA.

«Espero seguir haciéndote sentir orgullosa, mamá», dijo James. El primer jugador en la historia de la liga en obtener el reconocimiento al Jugador Más Valioso de las finales de la NBA con tres equipos diferentes. El veterano de 17 años de la NBA ganó el honor con el Heat de Miami en 2012 y 2013, y luego nuevamente con los Cavaliers de Cleveland, en 2016.

Los cuatro premios al Jugador Más Valioso de las finales de la NBA de James están solo por detrás de Michael Jordan, que tiene seis.

LeBron James haciendo facetime con su madre tras ganar el anillo y el MVP de las Finales 👑 pic.twitter.com/BNxhhN78B8 — The NBA Monster (@TheNBAMonster) October 12, 2020

