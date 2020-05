LMP podría beneficiarse por temporada acortada en Grandes Ligas. La pandemia de COVID-19 ocasionó la postergación en el arranque de la temporada de Grandes Ligas, sin embargo, estoy podría beneficiar a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). De acuerdo al presidente de este circuito, Omar Canizalez, lo anterior podría ayudar a que la LMP cuente elementos de MLB y de las Ligas Menores que deseen tener mayor actividad durante el otoño.

Entrevista a Omar Canizales , Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) por Salvador Cosío Gaonahttps://t.co/oJkGsZu4aO — Salvador Cosío Gaona (@salvadorcosio1) May 11, 2020

“Hay lanzadores que buscan lugar en MLB. Sé que 375 jugadores de Ligas Menores fueron invitados a campos de entrenamiento. Ahora no juegan, no van a tener oportunidad de mostrarse. También hay jugadores de MLB que tienen un número de turnos al bate o capítulos que cumplir durante la temporada para no perder en lo físico”, expresó Canizalez en plática con EFE.

Baja a ocho extranjeros en la LMP La próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico tendrá una reducción en la cantidad de extranjeros por equipos, confirmó Omar Canizales, presidente de la organización. Adelantó que para la campaña 2020-2021 que … https://t.co/ZoYaNyxfLP pic.twitter.com/oCyO9G4rbc — Marco A. Lizarraga (@PeriodistaMarco) May 11, 2020

Pese a esto, el jerarca de la LMP acepta que la crisis sanitaria perjudicará su temporada, debido a la falta de actividad que tendrán los peloteros que militen en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

LMP podría beneficiarse por temporada acortada en Grandes Ligas, jugadores de Estados Unidos podrían fichar con equipos del Pacífico

“Nos perjudica que la LMB no se lleve a cabo porque compartimos talento, jugadores, umpires. No llevarse a cabo significa que los jugadores no lleguen en las mejores condiciones físicas, pero no es sólo en la parte deportiva, en la económica también les pegará”, añadió.

La Liga Mexicana del Pacífico prevé arrancar el 12 de octubre: Omar Canizales Presidente de la LMP en entrevista exclusiva a Salvador Cosío Gaona para EL INFORMADOR https://t.co/msFGSpupLl — Salvador Cosío Gaona (@salvadorcosio1) May 10, 2020

Por último, Omar Canizalez no descartó retrasar el comienzo de la temporada 2020 de la LMP, programado para el 12 de octubre, y afirmó que ha hablado con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, para coordinar los calendarios de ambos organismos.

“Hablamos con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, de la necesidad de coordinarnos por el bien de todos los actores del béisbol mexicano. Entendemos la situación de la LMB, ambas ligas somos complementarias”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen