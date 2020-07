LMB cancela temporada 2020 por COVID-19. Tal como lo adelantó ‘El Dictamen Deportes’ el martes, La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la cancelación de su temporada 2020, debido a la contingencia sanitaria que vive México por la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado de prensa, la Liga informó que por primera vez en su historia de 95 años no celebrará un calendario regular de compromisos.

Los 16 equipos del circuito, en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol, toman la difícil decisión de no llevar a cabo la temporada 2020.

“Derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, así como de los argumentos vertidos por los Gobiernos Estatales en torno a la salud de sus habitantes; los 16 dueños de los equipos de la LMB, en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol, han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada 2020, como se había propuesto”, expresó la LMB.

La decisión llega después de que todos los equipos sostuvieran una junta virtual y determinaran la cancelación de las actividades. Asimismo, indicaron que actualmente no existen las condiciones para garantizar la seguridad de todos los participantes en un encuentro de pelota por la contingencia sanitaria.

“Nos debemos al Beisbol y tenemos el firme objetivo de poner en marcha las actividades de nuestro deporte, no obstante, a la fecha no se estima que existan las condiciones que garanticen la integridad de nuestros aficionados, jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, umpires y la plantilla de colaboradores” , agregó la Liga en su comunicado.

Por último, la LMB se comprometió a apoyar económicamente a todos los umpires y jugadores que integran esta Liga y anunció que aprovechará la pausa forzada para someterse a una “reingeniería” en diversas áreas, como no lo ha hecho en 30 años.

La cancelación de la temporada 2020 llega unos días después de que la LMB festejara 95 años de fundación.

El pasado 15 de marzo, debido a la pandemia de COVID-19, la Liga informó que suspendería las actividades de pretemporada de los equipos, así como el arranque de la campaña de manera indefinida. Tras semanas de incertidumbre, Horacio de la Vega, presidente, adelantó que las actividades darían inicio el próximo 7 de agosto.

