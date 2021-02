Llega el día de The Weeknd en el Super Bowl LV. El famoso artista canadiense The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) será el encargado de poner el ritmo del medio tiempo del Super Bowl LV, el cual sintonizan millones de personas por el morbo de ver el espectáculo que dan los músicos más famosos del mundo.

Con la pandemia de COVID-19 como invitado no deseado al evento, se desconoce la organización del espectáculo alrededor del show de The Weeknd, pero es posible imaginar que no será posible contar con aficionados en la cancha del estadio Raymond James.

Asimismo, hasta este momento, el canadiense no ha revelado muchos detalles sobre su gran presentación en el Super Bowl. En una última publicación que dejó en su cuenta de Instagram, Abel Makkonen Tesfaye compartió un video de él a mitad del campo, leyendo un periódico y se sentado en una mesa repleta de comida.

Aunque no ha dado muchas indicaciones sobre lo que prepara para el espectáculo de esta tarde, The Weeknd descartó que vaya a contar con la presencia de invitados especiales. En los últimos días, circularon rumores en torno a la actuación especial de Arianna Grande, Rosalía, Travis Scott, Daft Punk o Nicki Minaj, por nombrar algunos de los artistas que han sido traídos a la luz.

“He estado leyendo muchos rumores… No apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales”, declaró The Weeknd el sábado.

Cuatro horas antes del juego, la cantante Miley Cyrus protagonizó un concierto exclusivo para los 7,500 integrantes del sector salud que fueron invitados por la NFL para el Super Bowl LV. El show de Cyrus fue transmitido por la cuenta oficial de la Liga en TikTok.

