¿Llega Club de Cuervos a la LBM? Salcido despeja el rumor. A principios de mes, medios de la prensa nacional reportaron la llegada de Club de Cuervos a la Liga de Balompié Mexicano de la mano de Fidel Kuri Grajales, otrora dueño de Tiburones Rojos. Ante la noticia, Carlos Salcido, presidente de la LBM, confesó que le tomó por sorpresa dicho rumor.

“A nosotros nos emociona que nuestro proyecto vaya paso a pasito, bien cimentado. Si se habla de la Liga, cosas buenas o cosas malas, al final del día nuestro trabajo o las cosas que vayan pasando van a decir si es una Liga buena o equis cosa. Hay que aprender en el camino, porque realmente será una Liga que te dará ese espacio para ir aprendiendo algunas cosas, hay que mejorar algunas y te dará la pauta para decir que estás bien en otras. Eso lo tenemos contemplado”, abundó el ex futbolista de Tiburones Rojos.

Carlos Salcido se mostró satisfecho con la evolución del proyecto de la Liga de Balompié Mexicano, misma que este jueves recibió su afiliación a la CONIFA, organismo que rige el futbol independiente.

“Vamos paso a pasito, como lo he comentado tiempo al tiempo. Aparte de la CONIFA vienen otras cosas y ahí vamos pasito a pasito, tratando de que este proyecto antes de que arranque esté muy bien, muy sólido. Sobre todo, queremos que cumpla con esas expectativas que la gente tiene de parte de esta Liga”, explicó el canterano de Chivas.

Pese a la difusión que se la ha brindado al proyecto, el público mexicano sigue ‘haciendo burla’ de la competencia, principalmente debido a que no está afiliada a la FIFA.

“Normal que por ahí siempre has escuchado temas que no es una Liga profesional o algo, pero al final del día no podemos hacer caso a comentarios. Simplemente nos estamos poniendo las pilas para trabajar y tratar de consolidad este bonito reto que tenemos enfrente. Ahí vamos, paso a paso, tenemos todavía unos meses para arrancar y van a venir otras cosas. Esperamos que la gente poco a poco vaya entendiendo los tiempos y que entienda también que esto es un proceso”, sentenció Carlos Salcido.