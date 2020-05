Liverpool y Manchester United regresaron a entrenar.

Los conjuntos de la Premier League regresaron a las prácticas en grupo.

El Liverpool y el Manchester United han vuelto a entrenar después de que la Premier League diese luz verde a los entrenamientos en grupo.

La competición permitió que los jugadores empezasen a entrenarse en grupo a partir de este martes, después de que los clubes votasen a favor de ello en una reunión.

Otros equipos como el Chelsea, el Newcastle United y el West Ham United volvieron el martes.

El Liverpool entrenó en diferentes grupos este miércoles por la mañana en su ciudad deportiva de Melwood, mientras que el United se ejercitó en Carrington.

La Premier League ha desvelado los resultados de los test realizados a todos los futbolistas de la liga y ha confirmado seis positivos en total.

Se han realizado test a 748 jugadores y empleados, de los cuales han dado positivo seis, procedentes de tres clubes diferentes, según informó la Premier en un comunicado.

"I woke up even earlier than usual, and then I realised it is my first day. It felt like the first day at school." 😄

Klopp detailed the positive start to #LFC return to training – and the plans for the forthcoming period – as players and staff came back to Melwood… 🙌

