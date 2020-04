Liverpool revela charlas de Klopp en los entretiempos.

El club desveló en su sitio web el método que utiliza el DT y su cuerpo técnico.

El Liverpool ha desvelado cómo trabaja Jürgen Klopp y su equipo de ayudantes durante las charlas al descanso de los partidos.

A través de Peter Krawietz, entrenador asistente de Klopp, el Liverpool ha publicado en su página web los métodos que se utilizan para influir en los jugadores durante los descansos.

Con la ayuda de dos analistas, Harrison Kingston y Mark Leyland, Krawietz se pasa los primeros 45 minutos de partidos identificando “los matices tácticos” en los que los jugadores se tienen que concentrar al descanso, tanto los positivos como los negativos.

Obviamente esta es una tarea que también recae en Klopp y en su asistente Pepijn Lijnders, pero Krawietz se centra “en el aspecto visual”, produciendo clips de vídeo que apoyan las explicaciones del técnico alemán.

Krawietz, quien ya acompañó a Klopp en el Mainz y en el Borussia Dortmund, explica que las charlas al descanso ya se preparan desde durante toda la semana, con un análisis del rival y del propio equipo.

