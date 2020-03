Liverpool está a nueve puntos del título de la Premier League. Tras su triunfo por marcador de 2-1 ante Bournemouth, Liverpool se acercó aún más a conseguir el título de la Premier League. Los dirigidos por Jürgen Klopp arribaron a 82 puntos, 25 unidades por encima de su más cercano perseguidor, Manchester City.

A los Reds les basta con ganar nueve de los últimos 27 puntos en disputa para coronarse en la Liga de Inglaterra y esta cifra podría ser menor en caso de que los Citizens no consigan mantener un paso victorioso en sus próximos duelos.

En caso de que Liverpool gane al menos tres partidos, llegaría a 91 puntos, cifra que ya no alcanzaría Manchester City, que solo aspira a alcanzar 90 unidades, en el supuesto de que triunfen en sus últimos 11 compromisos.

Asimismo, si el City tropieza en una ocasión, bastaría con que Liverpool gane dos juegos más o en caso de que los ‘Ciudadanos’ pierdan en un par de ocasiones, los Reds estarían a una sola victoria de conseguir su primer campeonato de la Premier League.

Liverpool aún deberá cumplir con nueves choques en la Liga antes de poder consagrarse. Los rivales que tiene por delante son: Everton, Crystal Palace, Manchester City, Aston Villa, Brighton, Burnley, Arsenal, Chelsea y Newcastle.

El conjunto de Merseyside acaricia su título 20 de la Liga de Inglaterra y su primero desde la temporada 1989-1990. El año pasado, los actuales monarcas de la Champions League totalizaron 97 puntos y finalizaron en el segundo puesto de la clasificación, la mayor cantidad para un club que no levanta el cetro.

Con goles de Mohamed Salah y Sadio Mané, Liverpool dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas y superó 2-1 Bournemouth.

