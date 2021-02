Listos los Octavos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

América, Cruz Azul, León y Rayados ya tienen día y hora de sus partidos en el torneo regional.

La Liga de Campeones de la Concacaf reveló este jueves las fechas y horarios de los partidos de Octavos de Final en el que participarán los clubes mexicanos América, Cruz Azul, León y Rayados .

Los juegos serán a visita recíproca y se jugarán dentro de abril; los partidos de ida son el 6, 7 y 8 de abril, mientras que los de vuelta serán los días 13, 14 y 15 del mes en mención.

Cabe recordar que León es el único equipo que tiene por conocer a su rival, el cual saldrá del ganador entre el Forge FC y Toronto FC, campeón del futbol canadiense.

El formato para las fases finales de la Liga de Campeones de la Concacaf se mantiene en su formato de visita recíproca para los mencionados Octavos de Final, así como los Cuartos de Final y Semifinales. La Final será a partido único en sede por definir entre el 26 y 28 de octubre de 2021.

Como es habitual, el campeón se ganará un pase para la próxima edición del Mundial de Clubes.

Martes 6 de abril de 2021.

17:00 CD Marathon (HON) vs Portland Timbers (EE. UU.) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras.

19:00 LD Alajuelense (CRC) vs Atlanta United FC (USA) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica.

21:00 Arcahaie FC (HAI) vs Cruz Azul (MEX) – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana.

Miércoles 7 de abril, 2021.

17:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Philadelphia Union (USA) – Estadio Ricardo Saprissa Ayma, San José, Costa Rica.

19:00 Club León (MEX) vs Forge FC o Toronto FC (CAN) – Estadio León, León, México.

21:00 CD Olimpia (HON) vs Club América (MEX) – Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras.

Jueves, 8 de abril de 2021.

19:00 Real Esteli FC (NCA) vs Columbus Crew SC (USA) – Estadio Nacional, Managua , Nicaragua.

21:00 Club Atletico Pantoja (DOM) vs CF Monterrey (MEX) – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana.

PARTIDOS DE VUELTA

Mientras que le martes 13 de abril de 2021.

17:00 Atlanta United FC (EE. UU.) vs LD Alajuelense (CRC) – Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, EE. UU.

19:00 Portland Timbers (EE. UU.) vs CD Marathon (HON) – Providence Park, Portland, OR, EE. UU.

21:00 Cruz Azul FC (MEX) vs Arcahaie FC (HAI) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México.

Miércoles, 14 de abril de 2021.

17:00 Forge FC o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX).

19:00 Club América (MEX) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México.

Además 21:00 Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Subaru Park, Chester, PA, EE. UU.

Listos los Octavos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Jueves 15 de abril de 2021.

19:00 Columbus Crew SC (EE. UU.) Vs Real Esteli FC (NCA) – Estadio Historic Crew, Columbus, OH, EE. UU.

Finalmente, 21:00 CF Monterrey ( MEX) vs Club Atletico Pantoja (DOM) – Estadio BBVA, Monterrey, México.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen