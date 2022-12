Listos los Octavos de Final en Qatar 2022.

Se definieron los clasificados a los Octavos de Final del Mundial Qatar 2022 y se armaron las distintas llaves y quedaron las fechas.

Grupo A

Holanda 7 puntos

Senegal 6 puntos

Ecuador 4 puntos

Catar 0 puntos

Grupo B

Inglaterra 7 puntos

Estados Unidos 5 puntos

Irán 3 puntos

Gales 2 punto

Grupo C

Argentina 6 puntos +2

Polonia 4 puntos 0 (5 tarjetas)

México 4 puntos 0 (7 tarjetas)

Arabia Saudita 3 puntos

Grupo D

Francia 6 puntos +3

Australia 6 puntos -1

Túnez 4 puntos

Dinamarca 1 puntos

Sorpresiva derrota de Brasil frente Camerún

Suiza supera a Serbia y avanza a Octavos en Qatar

Grupo E

Japón 6 puntos

España 4 puntos +6

Alemania 4 puntos +1

Costa Rica 3 puntos

Grupo F

Marruecos 7 puntos

Croacia 5 puntos

Bélgica 4 puntos

Canadá 0 puntos

Grupo G

Brasil 6 puntos

Suiza 6 puntos

Camerún 4 puntos

Serbia 1 punto

Grupo H

Portugal 6 puntos

Corea del Sur 4 puntos (avanza por mas goles anotados)

Uruguay 4 puntos

Ghana 3 puntos

LOS DUELOS

(1A) PAÍSES BAJOS VS. ESTADOS UNIDOS (2B)

(1B) INGLATERRA VS. SENEGAL (2A)

(1C) ARGENTINA VS. AUSTRALIA (2D)

(1D) FRANCIA VS. POLONIA (2C)

(1E) JAPÓN VS. CROACIA (2F)

(1F) MARRUECOS VS. ESPAÑA (2E)

(1G) BRASIL VS. COREA DEL SUR (2H)

(1H) PORTUGAL VS. SUIZA (2G)

FECHAS Y HORARIOS DE OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

Los Octavos de Final empezarán el próximo sábado 3 de diciembre y terminarán el martes 6 del mismo mes.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

10am ET/ 9am Centro – PAISES BAJOS vs. ESTADOS UNIDOS (Khalifa International Stadium)

2pm ET/ 1pm Centro – ARGENTINA vs. AUSTRALIA (Ahmad Bin Ali Stadium)

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

10am ET/ 9am Centro – FRANCIA vs. POLONIA (Al Thumama Stadium)

2pm ET/ 1pm Centro – INGLATERRA vs. SENEGAL (Al Bayt Stadium)

LUNES 5 DE DICIEMBRE

10am ET/ 9am Centro – JAPÓN vs. CROACIA (Al Janoub Stadium)

2pm ET/ 1pm Centro – BRASIL vs. COREA DEL SUR (Stadium 974)

MARTES 6 DE DICIEMBRE

10am ET/ 9am Centro – MARRUECOS vs. ESPAÑA (Education City Stadium)

2pm ET/ 1pm Centro – PORTUGAL vs. SUIZA (Lusail Stadium).

Listos los Octavos de Final en Qatar 2022.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ