Listos emparejamientos de la Champions y Europa League.

En primer lugar la fase final de la UEFA Champions League.

Como resultado es que el tramo final de la competencia se disputará entre el 12 y el 23 de agosto en Lisboa.

Por lo tanto, el ganador de la eliminatoria entre el Barcelona y el Nápoli se enfrentará al vencedor de la confrontación entre el Bayern Múnich y el Chelsea en los cuartos de final.

También el Atlético de Madrid se enfrentará al RB Leipzig y Atalanta a PSG.

Mientras que el ganador de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City se enfrentará con el vencedor de la confrontación entre el Juventus y el Olympique Lyon.

– Cuartos de final (12/13/14/15):

Ganador Real Madrid-Manchester City – Ganador Lyon-Juventus

RB Leipzig-Atlético de Madrid

Ganador Nápoles-Barcelona – Ganador Chelsea-Bayern Múnich

Atalanta – París Saint Germain.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌

Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020