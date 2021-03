Listo Torneo de la Amistad de Golf en el Club Xalapa.

De acuerdo a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, para evitar los contagios por el COVID 19. Se ha programado para éste 27 y 28 de este mes de marzo, el Torneo Anual de La Amistad, de Golf, mismo que en esta ocasión, llevará el nombre de uno de los iniciadores de Club de Golf, el Ingeniro Alberto Barrenechea Sainz de la Fuente.

Lo anterior fue informado por el actual presidente de la institución, Gonzalo Estrada. El dirigente señaló que este será el segundo certamen del presente año, mismo que se jugará en la modalidad de parejas.

El primer día cada mancuerna, disputará Bola Baja es decir que cada uno jugará su pelota y al final de cada hoyo se anotará el mejor y menor número de golpes en cada hoyo y al final del recorrido de los 18, sumarán el total de golpes de los participantes.

El segundo día cada pareja jugarán su bola en la modalidad de a Go Go, cada pareja iniciará el primer golpe de la mesa o TE de salida. Y el segundo tiro, los jugadores escogerán la pelota que mejor quede colocada dentro de la pista de cada hoyo y se anotarán los números de golpes al final de cada jugada, hasta a completar la ronda total.

La justa aglutina 3 categorías participantes mixtas y se regirán por handicaps (HCP). La primera será de 0 a 12 de hcp, la segunda de 13 a 24 y la tercera de 25 a 36 hcp y podrán participar adolescentes de 13 años en adelante. Al final del torneo se premiarán a las parejas ganadoras de cada división. También al primer Hole In One de los hoyos 3, 8, 12 y 17.

De no registrarse ningún Hole In One, el premio se rifará entre los participantes durante la comida de premiación. En donde serán galardonados a los mejores o’yes realizados en los hoyos 3, 8, 12 y 17. Y así concluir el segundo certamen del presente en los links de Miradores del Mar, Veracruz. En donde se darán cita los socios del Club de Golf Xalapa.

