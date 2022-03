Listo torneo de golf “Darío Hernández Reynante”.

Será sábado 19 y domingo 20 de marzo, en Miradores del Mar.

En el confortable inmueble enclavado en Miradores del Mar, Veracruz, este fin de semana, será de golf, reuniendo a la gran familia de este deporte, al celebrarse el Torneo de la Amistad, que en esta ocasión llevará el nombre del arquitecto “Darío Hernández Reynante”. Al iniciar en el formato de parejas y culmina a Go go.

Mientras que dicha actividad se realizará en los links de Miradores del Mar, de nueve hoyos, que en breve vestirá sus mejores galas. Al convertirse en un escenario de 18. Instalación que cuenta con unas instalaciones de primera. En consecuencia, un proyecto que se tenía desde hace años y que se ha venido cristalizando gracias al aporte de los socios y bajo la actual mesa directiva. Que preside Gonzalo Estrada Salazar con el apoyo de grandes empresarios.

Pero volviendo al evento que nos ocupa, se pondrá en marcha el próximo sábado, con el escopetazo de salida y con la presencia de los socios de dicho club y que sin duda. Llevará el nombre de una gran personalidad, con brillante carrera como académico. Y que a sus ocho décadas de vida, sigue activo. Se trata de Darío Hernández Reynante, quien fuera también presidente del club y que emocionado dijo. “El que lleve mi nombre el torneo, es un trofeo de vida, que me ha dado la oportunidad de seguir practicando este deporte y competir”.

Torneo de Golf de la Amistad, Darío Hernández, evento se jugará en la modalidad de parejas, el primer día la justa se realizará en bola baja. Y el otro formato, a go go, en esta ocasión, habrá límite de participación a 20 mancuernas. Dijo el presidente del comité directivo del club, Gonzalo Estrada Salazar. Además agregó que el evento tendrá, tres categorías, la primera será de 0 a 10 de hándicap, la segunda será de 11 a 20 y la ultima de 21-30.

Finalmente, comentó que se darán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría y como un premio económico al primer jugador que realicé un hole in one. En los hoyos 3, 5, 8, 12, 14 y 17. De igual manera se les darán premios económicos a los 5 mejores o’ yes generales de los 2 días en los hoyos 3, 5, 8, 12, 14 y 17. De no registrarse el “Hoyo en Uno”, se rifará el premio entre los participantes.

