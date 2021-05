Listo equipo veracruzano de pesas para Juegos Nacionales.

La delegación está integrada por 38 pesistas. Competirán del 27 de junio al 3 de Julio en Monterrey, Nuevo León.

El presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, reveló que la delegación para los Juegos Nacionales CONADE 2021, estará integrada por 38 pesistas que competirán del 27 de junio al 3 de julio en Monterrey, Nuevo León.

La delegación veracruzana de levantamiento de pesas se definió en el pasado Macro Regional 2 de la especialidad, en donde Veracruz tuvo una destacada actuación al competir con pesistas de las Regiones V, VI, VII y VIII, como Hidalgo, Estado De México, Guanajuato, Querétaro, Ciudad De México, Morelos, Puebla, Oaxaca, UNAM, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La selección veracruzana cuenta con pesistas con logros internacionales como es el caso de Alejandro Andrade Hernández, actual campeón panamericano Sub 20 en Colombia, así como Yaretzi Parra Salazar, medallista panamericana Sub 17, además del medallista panamericano Sub 20, José Efraín Castro Balderas.

Asimismo, entre sus filas se encuentran las medallistas mundiales juveniles Jessica Jarquín González y Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, quienes son prospectos para el próximo ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Además los Juegos Nacionales CONADE 2021 en este deporte se desarrollarán en dos etapas, del 27 al 30 de junio para la rama femenil y del 30 de junio al 3 de julio para la rama varonil.

Serán 20 pesistas de la rama femenil y 18 de la rama varonil, los que integren la delegación veracruzana para la justa nacional, además de entrenadores y delegados.

CALIFICADOS

SUB 15 FEMENIL.

NOMBRE DIVISION

Ana Karen Uscanga Lara 76 kg, Xana Jocelyn Hernández Gómez 40 kg, Daniela Yazmín Tapia Chacón 45 kg, Valery Scarlett Joachim Gómez 49 kg y Joshajandy Pompa Ortega 55 kg.

SUB 17 FEMENIL

NOMBRE DIVISION. Aracely Gómez Herrera 81 kg, Amairani Shecid Reyes Martínez 45 kg, Isabella Mojica Martínez 45 kg, Sandra Hernández Aburto 49 kg, América Celic Nicolás Guzmán 55 kg, Yaretzi Josett Parra Salazar 64 kg, Aranza Velasco Hernández 71 kg y Ángeles Cruz Hernández 76 kg.







SUB 20 FEMENIL

NOMBRE DIVISION. María Esther Domínguez Gaspar 45 kg, Cinthia Alejo Gómez 64 kg y Ana Azucena Cruz Elvira 76 kg.

SUB 23 FEMENIL

NOMBRE DIVISION. Ahymee González Márquez 55 kg, Sohaila Cortés González 59 kg, Jessica Jarquín González 71 kg y Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández 81 kg.

SUB 15 VARONIL

NOMBRE DIVISION. Ángel Gabriel Mendoza Santiago 49 kg, Brian Pompa Ortega 55 kg, Oswaldo Bravo Alvarado 61 kg y Héctor Hugo Limón Murrieta 73 kg.

SUB 17 VARONIL

NOMBRE DIVISION. José Luis Muñoz Mixtega 102 kg, Julio César Sánchez González 49 kg, Hilario Aburto Rodríguez 61 kg, Alex Giovanni Rosado 73 kg, Sebastián Cruz Pacheco 73 kg.

SUB 20 VARONIL.

NOMBRE DIVISION.

Armando Esau Toledo Wall + 109 kg, Juan Carlos Montoya Jiménez 109 kg, Fernando Hernández Aburto 61 kg, Ronaldo Jesús Mota Montero 61 kg, Isaac David Hernández Colula 73 kg, John Bryan Viveros Cruz 81 kg y Alejandro Andrade Hernández 96 kg.

Finalmente en la SUB 23 VARONIL

NOMBRE DIVISION. José Efraín Castro Balderas 102 kg y Enrique Morales Muñiz 81 kg.

