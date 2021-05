Listo el Macro Regional de Levantamiento de Pesas.

Con una delegación de 59 deportistas, ocho entrenadores y un delegado, el estado de Veracruz se reporta listo para lo que será el Macro Regional de Levantamiento de Pesas 2021. El cual se desarrollará de manera virtual del 10 al 15 de Mayo en Boca del Río.

En primer lugar el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz, Jonathan Levi Aguirre Jiménez. Reveló que esta es la segunda parte de los clasificatorios rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021. En donde su disciplina se realizará del 27 de Junio al 3 de Julio en Monterrey, Nuevo León.

Además la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), determinó el desarrollo de dos Macro Regionales. En donde Veracruz está ubicado en el sector Dos con la fusión de las Regiones V, VI, VII y VIII. Por lo que participarán deportistas de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México. Morelos, Puebla, Oaxaca, UNAM, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Por lo tanto “la sede es en cada estado. Nosotros tenemos concentrada a la delegación un recinto aquí en Boca del Río. Son dos Macro Regiones, nos tocó en la número dos. El evento es virtual. Somos 59 deportistas, ocho entrenadores y un delegado”, indicó.

En consecuencia Jonathan Levi reveló el proceso de calificación para este Macro Regional 2 de Levantamiento de Pesas. “Son las mejores seis marcas de cada división por categoría. Es por ranqueo. Por decirlo, si en nuestra región gana una chica o chico su división. Eso no garantiza que clasifica al Nacional., tenemos que esperar porque a lo mejor en la otra región los seis primeros lugares hicieron una marca más alta”.

Agregó “siempre trabajamos con base a resultado, este año no es la excepción. Ahora con el problema de la pandemia el esfuerzo ha sido el doble, es muy significativo lo que han hecho los deportistas, entrenadores y padres de familia. Quienes han improvisado espacios en casas, cocheras, en la calle. El trabajo ha sido más. Confiamos en que vamos a tener un buen resultado”, indicó.

Mientras que para este Macro Regional, Veracruz contará con la presencia de destacados pesistas que tienen logros internacionales. Como es el caso de Jessica Jarquín González, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, Alejandro Andrade Hernández, Ahymee González, Efraín Balderas, Oswaldo Bravo, Yaretzi Parra Salazar, entre otros.

Finalmente la competencia se desarrollará en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, en las ramas femenil y varonil de acuerdo a lo que marca la convocatoria de la CONADE y su respectivo anexo técnico.

