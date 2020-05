Listo el calendario para reanudar la FA Cup.

En primer lugar, la final de la histórica competencia se jugará el próximo 1 de agosto.

Los Cuartos de Final se disputarán entre el 27 y 28 de junio, las Semifinales del 11 al 12 de julio y la Final tendrá lugar el próximo 1 de agosto.

Ocho equipos restan en la competencia. Leicester se medirá al Chelsea; Newcastle ante Manchester City, Sheffield United contra Arsenal y Norwich City ante Manchester United en actividad de los Cuartos de Final.

Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la FA, señaló el agradecimiento a los clubes y a la Premier League para el apoyo en el reasignamiento de fechas para disputar esta competencia.

“Está siendo un período complicado para mucha gente y, aunque esto sea un paso positivo, la fecha de reinicio depende de que muchas medidas de seguridad se lleven a cabo”.

“La salud y el bienestar de futbolistas, empleados y afición sigue siendo nuestra prioridad”, señaló el mandatario.

Además con el inminente regreso de la actividad futbolística en Europa, algunos torneos que se quedaron pendientes podrán reanudarse.

Finalmente, el regreso de la Copa que data de 1871 será con los choques Leicester City vs Chelsea. Newcastle United vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal y Norwich City vs Manchester United.

