Listo arranque de NASCAR México en Tuxtla Gutiérrez.

Después de los números obtenidos durante la temporada 2021 de NASCAR México en todos los rubros, se tiene proyectado que para esta temporada que iniciará el 9 y 10 de abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esas cifras se superen.

Hay que recordar que el de México es el único campeonato avalado por NASCAR Estados Unidos (The National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.) en América Latina.

Durante el 2021 tuvo 12 fechas, siete ciudades visitadas (Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey y Guadalajara). 75 pilotos y más de 50 autos en tres categorías. Para 2022 se estudia la posibilidad de regresar a Chihuahua y correr también en la Ciudad de México.

NASCAR México mantendrá un equipo profesional con más de 250 integrantes en pista, entre oficiales, ingenieros e inspección técnica. Así como personal capacitado en las unidades de primera intervención, y una caravana de casi 800 personas por evento.

Se espera también la autorización de las autoridades sanitarias de cada plaza para que se pueda contar con un aforo al 100%. Para que al detenernos a observar. Aunque sea sólo un momento, la primera impresión visual y auditiva que se nos presenta, sea la de los aficionados ávidos de ver a sus ídolos. En este sentido NASCAR México cuenta con todo lo que se requiere para salvaguardar la salud tanto del público. Como así también de los que de una u otra manera forman parte de la organización.

Otro de los proyectos contemplados es seguir exportando pilotos a NASCAR Estados Unidos, donde los que ya lo hicieron están dejando en alto el nombre de México.

