Lista séptima fecha de la Liga Mexicana de Futbol Femenil.

En primer lugar, se jugarán cinco duelos en Medellín de Bravo y Tuxtepec, Oaxaca.

Con cinco partidos a disputarse este fin de semana, la Liga Mexicana de Futbol Femenil de la Zona Puerto pone en marcha la jornada número 7 de su Torneo Apertura 2020.

Las hostilidades arrancan este sábado 7 de noviembre con el duelo entre Rayadas Veracruz ante Colegio CEUL, el cual está programado para disputarse en los campos de La Panchita, a las 14:00 horas.

Más tarde a las 15:30 horas en el campo deportivo del colegio Antonio Caso, el cuadro de CEUL recibe a las Sirenas.

Mientras tanto CEFOR Hawks cerrará la jornada sabatina ante Guerreras RB en la unidad deportiva Alfredo Ortiz Uscanga a las 16:00 horas.

Además para el domingo la jornada continúa con dos partidos más. El primero de ellos será protagonizado por AB Jaqueline y Cancheras Pro, mismo que está pactado para jugarse a las 12 del día en los campos de La Primavera.

Por lo tanto, para cerrar esta fecha en Tuxtepec Oaxaca, el actual líder del torneo Canpalau se enfrenta a las Diablitas de Lerdo, partido que tendrá lugar en la unidad deportiva Gallos de la Sección 119, a las 12:00 horas.

Programa de partidos. Sábado 7 de noviembre.

Rayadas vs Colegio CEUL, sábado 14:00 horas. Campos La Panchita. Ceul vs Sirenas. 15:30 horas. Campo Antonio Caso. Mientras que Hawks vs Guerreras RB. 16:00 horas. UD Alfredo Ortiz Uscanga.

Lista séptima fecha de la Liga Mexicana de Futbol Femenil.

Finalmente el domingo 8 de noviembre.

AB Jaqueline vs Cancheras Pro. 12:00 horas. Campos La primavera. Canpalau vs Diablitas de Lerdo 12:00 horas. UD Gallos de la Sección 119.

Síguenos en Twitter @ElDictamen