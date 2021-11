Lista segunda jornada de la Liga Municipal.

Carlos López / El Dictamen

Se disputa la jornada 2 de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz de la temporada 2021-2022.

En primer lugar, la jornada arrancará el viernes 12 de noviembre con juegos de todas las categorías.

En el campo de Reino Mágico, en el campo 1, a las 17:00 horas, Halcones EFAIJ contra Escualos Kids, a las 18:00 horas. Escuela Tiburones Rojos contra Atlético Chivería ambos duelos de la categoría Biberón.

Mientras que en el campo 2 B, a las 15:00 horas, New Boys FC contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil A.

A las 16:30, Escualos Kids contra Atlético Chivería de la categoría infantil BB, en el campo 2 A, a las 16:30, Atlas FC contra Deportiva Xana de la categoría infantil BB, posteriormente, a las 17:30 horas, Halcones EFAIJ contra Heroicos de la categoría infantil B.

En el campo de fútbol Parque España, a las 16:45 horas, CDF contra Atlas FC de la categoría infantil B. A las 17:45 horas, CDF contra Escualos Kids de la categoría infantil A.

Además en el campo de la Facultad de Educación Física, en el campo principal, a las 16:00 horas.

En consecuencia, España contra Centro de Formación Cachorros de la categoría juvenil B, en el campo de fútbol Playa de Vaca.

En el campo 1 A, a las 15:30 horas, Escualos Kids contra ESFA Camaroncitos Alvarado de la categoría infantil B, en el campo 1, a las 16:30 horas, Jaiba Brava contra ESFA Camaroncitos de Alvarado de la categoría infantil A, a las 18:00 horas, atlas FC contra ESFA Camaroncitos de Alvarado de la categoría juvenil A.

Para el sábado 13 de noviembre, la actividad continúa en los campos de Reino Mágico, en el campo 2, a las 09:00 horas, Tuzos Oro Veracruz contra Deportivo Xana de la categoría infantil B, a las 10:00 horas, Tuzos Oros Veracruz contra Camarón Loco de la categoría infantil A, a las 11:30 horas, Tuzos Oro Veracruz contra Deportivo Xana de la categoría Juvenil A, a las 13:00 horas, Rayados CR contra CR Juniors de la categoría juvenil C, a las 14:40 horas, Académicos Buenavista contra CR Juniors de la categoría juvenil A.

Mientras que en la Facultad de Educación Física, en el campo 2, a las 09:00 horas, España contra CAR del Puerto de la categoría juvenil A.

En el Campo de Fútbol Playa de Vaca, en el campo 1 A, a las 10:00 horas, Jaiba Brava contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil B.

A las 11:00 horas, Jaiba Brava contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil BB, a las 13:00 horas.

Arsenal contra Club independiente del Puerto de la categoría juvenil B, a las 14:30 horas, Atlético Chivería enfrentando a Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil A, a las 16:00 horas, Atlético Chivería contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil B.

Para cerrar la jornada el domingo 14 de noviembre en los campos de Reino Mágico, en el campo 2, a las 08:00 horas.

Atlas C contra Halcones EFAIJ de la categoría infantil A, a las 09:30 horas, Atlético Logroñés contra CDF de la categoría juvenil B.

A las 11:00 horas, Académicos Buenavista contra Selección Tarimoya de la categoría juvenil B, a las 12:30 horas.

Atlético Logroñés contre Club América de la categoría Juvenil C, a las 14:10 horas, Centro de Formación Cachorros contra Puente Jula categoría juvenil C. A las 16:00 horas, Académicos Buenavista contra Selección Tarimoya de la categoría juvenil C.

En el campo principal de la Finca Juniors, a las 09:00 horas, Lobos JRS contra Atlas FC de la categoría juvenil B.

A las 10:30 horas, Lobos JRS contra Atlas FC de la categoría juvenil C. A las 12:10 horas, Huracanes FC contra Atlético Natuform de la categoría juvenil C.

Finalmente, en el campo de fútbol La Panchita, en el campo 3, A las 12:30 horas Atlético Chivería ante CEFOR Veracruz de la categoría juvenil C. A las 14:00 horas, Arsenal contra Leones HDR de la categoría juvenil C.

