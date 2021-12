Lista Magna Gala de Club de Oro Veracruz 2021.

La organización de Gimnasia Rítmica Club de Oro Veracruz prepara su magna Gala Artística a celebrarse este domingo 19 de diciembre en el Foro Boca; además las gimnastas doradas cosecharon exitosos resultados en el Torneo Nacional de Fundamentos, celebrado en Mérida Yucatán; así lo informó la directora general y entrenadora, Claudia Lizeth Torres Cruz.

“La Gala se va a realizar en el Foro Boca el domingo 19 de diciembre, Club de Oro presentará dos funciones, una a las 12 del día en donde estarán las escuelas: Club de Oro Mocambo, Club de Oro Costa Verde, Club de Oro Grethelly y la selección de Club de Oro.

En la función de las 4 de la tarde estarán Club de Oro Orizaba, Studio Brando Andrade que también está trabajando con Club de Oro y la selección de Club de Oro volverá a aparecer en esta segunda función; tendremos la participación de alrededor de 120 niñas que estarán presentando sus rutinas de baile”, externó la maestra Torres Cruz.







Sobre la participación y resultados obtenidos por las campeonas doradas en lo que fue el Torneo Nacional de Fundamentos. Celebrado en Mérida Yucatán, esto informó la directora de Club de Oro:

“En el Nacional de Fundamentos participamos con tres gimnastas individuales en la categoría V Elite A de las cuales Sofía May Ruiz obtuvo el primer lugar nacional en pelota y el cuarto lugar a nivel nacional en el All Around. Las niñas Kenia Gallegos y Kiara Zamora también participaron en esta competencia y se ubicaron en los primeros diez lugares a nivel nacional.

También participamos con tres quintetas, la quinteta A, la A II y la quinteta B; las cuales tuvieron una excelente participación y lograron ascender a la siguiente categoría que es la clase V y la clase IV A para el siguiente ciclo competitivo del 2022”, comentó la entrenadora y directora general de Club de Oro.

La quinteta A, integrada por niñas de Club de Oro Orizaba: Ximena Morales López, Zoé Cervantes Galán, Melissa Pimentel Siu, Marjorie López Rodríguez y Ximena Eyan Trujillo Pastrana.

Además la quinteta B, integrada por niñas de Club de Oro Mocambo: Frida Monserrat Pimentel, Mía Hernández, Hanna Nicol Grajeda y Gabriela Cedeño.

La quinteta A, formada por niñas de Club de Oro Mocambo: Diana Ximena Martínez, Avril Noriega, Larissa Hernández. Mia Fernanda Cardel, Osmely Herrera, Ivanna Copete huerta

Claudia Lizeth Torres Cruz es reconocida como una de las personalidades más destacadas en Veracruz

La directora general de Club de Oro y entrenadora estatal de Gimnasia Rítmica, Licenciada en Educación Física por la Universidad Veracruzana. Claudia Lizeth Torres Cruz ha sido reconocida como una de las 500 personalidades del Puerto de Veracruz.

Torres Cruz asistirá este sábado por la noche a la presentación del libro, editado por la Revista Prestigio Empresarial. En donde se reconoce la trayectoria, profesionalismo, constancia y éxitos de la destacada entrenadora deportiva.

