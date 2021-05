Lista la séptima jornada de la Liga Amateur de Veracruz.

Javier Tello / El Dictamen.

La Liga Amateur de Futbol Veracruz (LAFV) ha demostrado que llegó para quedarse pues su torneo de apertura camina a paso firme cumpliendo y superando todas las expectativas.

Así lo ha demostrado durante las 6 jornadas realizadas donde el común denominador es el desarrollo óptimo en cada uno de ellas y con mejoras semana a semana.

José Alfredo Méndez Cazarín, presidente de la liga ha hecho patente que el torneo es de los equipos, razón por la cual mantienen visores cada semana en los partidos para la observancia de lo establecido.

El próximo domingo 9 de mayo se desarrollará la séptima jornada en la que se tienen previstos partidos que mantendrán espectantes a los asistentes.

Uno de los encuentros esperados entre otros es el que sostendrán las escuadras de Ñorri Sección 141. Y CPV en el Campo Suterm programado a las 8:00 horas.

Estos 2 equipos han demostrado desde el inicio del torneo la capacidad de sus conjuntos con jugadores muy tenaces que han brindado ya trepidantes partidos.

Son 2 de los conjuntos de entre los 8 mejores equipos que se mantienen en la lucha por los primeros lugares. Perfilándose para luchar con todo por el campeonato.

Así la jornada séptima se llevará a cabo de la siguiente manera.

En el campo JR a las 8:00 horas Aries FC vs Galácticos, a las 10:00 Real Same FC vs Solumex Buenavista.

Campo La Quinta a las 8:00 horas CDI vs Amigos Tax Dos Lomas, a las 10:00 horas Atlético La Tuna vs Deportivo Unión.

En el campo Xicoténcatl a las 8:00 horas Diablos de Mamakas vs Ortiz Rubio.

Campo Suterm a las 8:00 horas Ñorri Sección 141 vs CPV.

En el campo Antorcha Campesina a las 10:00 horas Chivas vs Remes FC.

Y en el campo el Cedral a las 8:00 horas Volcanes vs AC Mixtequilla y a las 10:00 Cedral vs Atlético Río Medio.

Lista la séptima jornada de la Liga Amateur de Veracruz.

Finalmente la directiva de la liga agradeció a todos quienes semana a semana siguen de cerca y a través de su página en Facebook el desarrollo del torneo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen