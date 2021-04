Lista la jornada 6 de la Liga Municipal de Futbol.

Con un total de 27 partidos en distintos escenarios de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo se pone en marcha la sexta jornada del torneo de liga 2021 de la liga municipal de futbol.

En primer lugar la jornada contempla partidos en todas las categorías, mismos que se disputarán a partir de este viernes 30 y hasta el domingo 2 de mayo.

Además este viernes 30 inician las acciones en el campo 3 de la Facultad de Educación Física a las 16:00 hrs España se enfrentará al Atlas FC, en la categoría infantil BB. A las 17:00 hrs en el campo 2, España se medirá ante el Deportivo Xana de la categoría infantil A.

Por lo tanto las acciones continuarán en los campos de la Finca jr. A las 16:00 hrs, en el campo principal Car del puerto se enfrentará a Juárez de Libertadores, en la categoría juvenil C. 17:00 hrs en el campo uno, Heroicos y Escualos Kids se verán cara a cara en la categoría biberón. A las 17:40 hrs. en el campo principal, se enfrentarán Lobos jr. contra Académicos Buena Vista en la categoría juvenil B. A las 18:00 hrs, entra en acción Heroicos que se enfrentará a Escualos Kids en la categoría infantil BB.

La actividad seguirá el mismo viernes, pero ahora en el complejo deportivo la Panchita iniciando en el campo 2 con el encuentro Car tiburón y el Atlético Chivería de la categoría juvenil B, y en el mismo campo, pero a las 17:30 hrs. Car tiburón jugará contra club independiente del puerto en la categoría juvenil A.

Mientras tanto en el campo 3 a las 16:00 hrs. se llevará a cabo el encuentro Atlas fc y el equipo EFSA Camaroncitos de Alvarado de la categoría infantil B, y a las 17:30 hrs C.D.F y el atlético Chivería medirán fuerzas en la categoría juvenil A.

En el campo 4 a las 17:00 hrs. C.D.F se enfrentará con EFSA camaroncito de Alvarado en la categoría infantil B. A las 18:00 hrs se medirán el atlético Chivería en contra EFSA camaroncito de Alvarado en la categoría infantil BB

Las acciones continuarán el domingo 2 de mayo en los campos de futbol escuela playa de vacas con tres encuentros el primero a las 09:30 hrs con el encuentro Atlético Chivería en contra Atlas FC de la categoría infantil B, a las 10:30 hrs Escuela Tiburones Rojos LMF se enfrentará a deportivo Xana en la categoría infantil BB y a las 11:30 hrs Escuela Tiburones Rojos LMF jugará en contra Escualos Kids de la categoría infantil B.

En consecuencia el mismo domingo 2 de mayo en el complejo Deportivo la Panchita en el campo 1 a las 12:00 hrs se disputará el encuentro Pachuca Veracruz y Atlas FC de la categoría infantil A, juego pendiente de la jornada 4, Y a las 14:00 hrs, en el mismo campo Atlas FC jugará contra el centro de formación cachorros en la categoría juvenil A

Mientras que en el campo 2 a las 12:00 hrs jugarán La Selección Tarimoya y Atlético Chivería en la categoría juvenil C. A las 13:30 hrs se enfrentarán Selección Tarimoya con el centro de formación Cachorros de la categoría juvenil B. Y a las 15:00 hrs se verán de frente los equipos Atlético logroñés y Arsenal en la categoría juvenil B.

En el campo 3 a las 12;00 hrs Académicos Buena Vista Veracruz jugará ante Car del Puerto en la juvenil C. Mientras que a las 13:40 Huracanes FC, se enfrentará con Juárez de Libertadores de la Juvenil C y a las 15:20 Boca Jr. CFPZ se medirá con Leones HDR de la categoría juvenil C.

Además en el campo 4 (campo 1) en la categoría infantil B se enfrentarán Tuzos Oro Veracruz y Halcones EFAIJ, a las 12:00 horas.

Finalmente en el campo 4 se disputarán dos encuentros en la categoría A el primero a las 13:00 hrs Tuzos Oro Veracruz en contra Escuela Tiburones Rojos LMF. Y a las 14:00 hrs Atlético Chivería se enfrentará Halcones EFAIJ.

