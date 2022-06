Lista jornada 27 de la Liga Municipal de Futbol.

Se juega la jornada 27 de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz del Torneo Fernando de Jesús Gómez Ramos de la temporada 2021-2022.

La jornada se pone en marcha el viernes 3 de junio en los campos de Reino Mágico, en el campo 1, a las 17:00 horas, Escualos Kids contra Escuela Tiburones Rojos, a las 18:00 horas, Escuela Chicas Veracruz contra Deportivo Xana, ambos duelos de la categoría biberón.

En el campo 2, a las 16:00 horas, Pumitas contra Tiburón JR de la categoría infantil A, partido pendiente de la jornada 9, a las 17:30 horas, Tuzos Oro Veracruz contra CDF juego de la categoría infantil A.

Además en el campo 2 A, a las 17:20 horas, Heroicos contra Tuzos Oro Veracruz de la categoría infantil BB, juego de liguilla (4 vs 5).

En los campos de la Panchita, en el campo 2, a las 17:40 horas, Escuela Chivas Veracruz contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C.

A las 16:00 horas, en el campo 3 Club FNERRR contra Atlas FC, a las 17:40 horas, Puente Jula contra Huracanes FC, ambos duelos de la categoría Juvenil C.

En los campos de Playa de Vaca, a las 16:00 horas, Escuela Tiburones Rojos contra Atlas FC de la categoría infantil A, a las 17:20 horas, Atlas FC contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría juvenil A, juego pendiente de la jornada 24.

Para el sábado 4 de junio, la actividad continúa en el campo de Reino Mágico, a las 09:00 horas, Jaiba Brava contra New Boys de la categoría infantil A, a las 10:20 horas, Deportivo Xana contra Car del Puerto de la categoría juvenil A, a las 13:40 horas, Club Independiente del Puerto contra CDF de la categoría juvenil B, juego pendiente de la jornada 21, a las 15:20 horas, Atlético Natuform contra CR Juniors categoría juvenil C, a las 17:00 horas, Club América contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil C.

Ya para el domingo 5 de junio, en los campos de la Panchita, en el campo 2, a las 12:00 horas, Car del Puerto contra Guerreros Niram de la categoría juvenil A, juego pendiente de la jornada 25, a las 14:00 horas, Club FNERRR contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C.

En el campo 3, a las 12:00 horas, Atlas FC contra Atlético Natuform de la categoría juvenil C, a las 14:00 horas, Lobos JR contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil B, a las 16:00 horas, Club América contra Académicos Buenavista de la categoría Juvenil C.

Mientras que en los campos de Reino Mágico, a las 09:00 horas, Halcones Efaij contra Tiburón JR de la categoría infantil A. A las 10:20 horas, Atlético Chivería contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil A, partido pendiente de la jornada 24.

Mientras que a las 11:50 horas, Atlético Chivería contra CDF de la categoría juvenil B, a las 13:30 horas, Cefor Cachorros contra CR Junior de la categoría juvenil C. A las 14:50 horas, Atlético Chivería contra Escuela Chivas Veracruz de la categoría juvenil C, a las 16:30 horas, Puente Jula contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil C.

Y para cerrar la jornada el martes 7 de junio, en los campos de fútbol de la Facultad de Educación Física, a las 18:00 horas. España contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil B.

