Lista jornada 16 de la Liga Municipal de Futbol.

Atractiva la jornada 16 de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz del Torneo Fernando de Jesús Gómez Ramos de la temporada 2021-2022.

Este viernes en el campo de Reino Mágico, en el campo 1, a las 16:00 horas, Escuela Tiburones Rojos contra Deportivo Xana, a las 17:00 horas, Escuela Chivas Veracruz contra Atlas FC, a las 18:00 horas, Atlético Veracruz contra Escualos Kids, los tres duelos de la categoría biberón, a las 19:00 horas, Atlético Chivería contra Jaiba Brava de la categoría infantil BB.

En el campo 2, a las 15:30 horas, Atlético Chivería contra Atlas FC de la categoría infantil A, a las 17:00 horas, Atlético Chivería contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil A.

En el campo de fútbol Parque España, a las 15:45 horas, CDF contra Atlético Chivería de la categoría infantil B, a las 16:45 horas, CDF contra España de la categoría infantil A.

En el campo de fútbol La Tampiquera, a las 16:00 horas, Escualos Kids contra Deportiva Xana de la categoría infantil BB, a las 17:00 horas, Escualos Kids contra Jaiba Brava de la categoría infantil B.

En el campo de Playa de Vacas, a las 15:30 horas, en el campo 1, Escuela Tiburones Rojos contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil A, a las 17:00 horas, ESFA Camaroncitos de Alvarado contra Guerreros Niram de la categoría juvenil A, a las 18:30 horas, ESFA Camaroncitos de Alvarado contra Tiburones JRS de la categoría infantil A.

En el campo del Coyol Las Palmas, a las 16:00 horas, Atlas FC contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil BB, a las 17:30 horas, Atlas FC contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil B.

En el campo de la Facultad de Educación Física, en el campo principal, a las 16:00 horas, España contra Escuela Chivas Veracruz de la categoría juvenil B.

En el campo de la Finca JR, en el campo principal, a las 16:00 horas, Lobos JR contra Club FNERRR de la categoría juvenil C.

Realizan visorías para futbolistas veracruzanos

Raúl Jiménez reaparece con gol en victoria del Wolves

En los campos de la Panchita, en el campo 1, a las 15:30 horas, Halcones Efaij contra Escuela Tiburones Rojos, a las 16:50 horas, ESFA Camaroncitos de Alvarado contra Tuzos Oro Veracruz, ambos duelos de la categoría infantil A.

En el campo 2, a las 15:30 horas, CR Juniors contra Deportivo Xana, a las 17:00 horas, Escuela Tiburones Rojos contra Jaiba Brava, ambos duelos de la juvenil A.

En el campo 3, a las 15:30 horas, ESFA Camaroncitos de Alvarado contra Car del Puerto de la categoría juvenil A, a las 16:50 horas, Cefor Veracruz contra Rayados CR de la categoría juvenil C.

En el campo 4 A, a las 16:00 horas, Tuzos Oro Veracruz contra Halcones Efaij, a las 17:00 horas, Heroicos contra ESFA Camaroncitos de Alvarado ambos duelo de la categoría infantil B.

Este sábado no habrá juegos por el anunció de las rachas fuertes de viento, “norte”.

Ya para el domingo 13 de marzo, en los campos de la Finca Jrs, en el campo principal, a las 10:30 horas, Lobos Jrs contra Arsenal de la categoría juvenil B.

Mientras que en los campos de Reino Mágico, en el campo 2, a las 08:00 horas, CR Juniors contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C, a las 09:40 horas, Tiburones JR contra New Boys de la categoría infantil A, a las 11:10 horas, CDF contra Atlas FC de la categoría Juvenil A, a las 12:40 horas, Puente Jula contra Atlas FC de la categoría Juvenil C, a las 14:20 horas, Club América contra Escuela Chivas Veracruz de la categoría juvenil C, a las 16:00 horas, Académicos Buenavista contra Atlético Chivería de la categoría juvenil B.

En el campo de Educación Física, en el campo 2, a las 16:30 horas, España contra Guerreros Niram de la categoría juvenil A.

Lista jornada 16 de la Liga Municipal de Futbol.

Para cerrar la jornada en los campos de fútbol La Panchita, en el campo 3 , a las 12:00 horas, Club Independiente del Puerto contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil B, a las 13:30 horas, Atlético Logroñés contra Huracanes FC de la categoría juvenil C.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen